Directo Fútbol
Real Sociedad - Real Madrid en directo hoy: partido de la Liga, jornada 4
La Liga
Sigue en directo el Real Sociedad - Real Madrid, partido de la Liga hoy, 13 de septiembre
El saludo de Xabi Alonso con 'Txurdin', la mascota de la Real Sociedad
Sergio Francisco tiene que remontar
La etapa de Sergio Francisco no ha comenzado de la mejor manera, con solo dos puntos de nueve posibles.
Gran gesto de la Real Sociedad
El club txuri-urdín le ha entregado a Sergio Francisco y a Xabi Alonso un cuadro en el que se ve una caricatura titulada: 'Made in Zubieta'.
Y así el visitante
Así luce el vestuario local
Así ha sido la llegada del Real Madrid a Anoeta
Courtois en el calentamiento
La Real Sociedad pide respeto durante el partido
Equipo arbitral:
Principal: Jesús Gil Manzano.
VAR: Jorge Figueroa Vázquez.
La Real Sociedad da la bienvenida a Xabi Alonso
Benjamin Toshack, ex entrenador de la Real Sociedad: «Yo he tenido mucha suerte de venir a la Real Sociedad, significa mucho»
«Hay muchos coincidentes en este partido, tengo muchas ganas de ver a Xabi Alonso».
Esta es la alineación de la Real Sociedad
CarlosSoler tendrá que esperar para debutar con el conjunto txuri-urdin. Guedesjuega de inicio en una alineación con Oyarzabal como referencia ofensiva.
Esta es la alineación del Real Madrid
Ceballosentra en su lugar en la medular. Brahimacompaña a Vinicius y Mbappé en ataque. Carvajalgana la partida a Alexander-Arnold.
Bienvenidos al Real Sociedad - Real Madrid
Hoy el equipo de Xabi Alonso visita San Sebastián para medirse a la nueva Real Sociedad de Sergio Francisco. Un encuentro clave en el que el Real Madrid buscará mantener la racha de partidos sin perder ni un solo punto, a la par que el equipo vasco intentará olvidar los fantasmas de un inicio de temporada irregular al derrotar al actual líder.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete