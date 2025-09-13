Suscribete a
ABC Premium
LA VUELTA
Restricciones en la Bola del Mundo durante la etapa decisiva: solo 15 motos subirán hasta la cima
Real Sociedad
Real Sociedad
0
0
Real Madrid
Real Madrid

LaLiga EA Sports. Jornada 4 Sábado 13/09 16:15h. Árbitro Jesús Gil Manzano. Estadio Anoeta. Canal Movistar LaLiga

Directo Fútbol

Real Sociedad - Real Madrid en directo hoy: partido de la Liga, jornada 4

La Liga

Sigue en directo el Real Sociedad - Real Madrid, partido de la Liga hoy, 13 de septiembre

Real Sociedad - Real Madrid en directo hoy: partido de la Liga, jornada 4

Javier Alberca

16:01

El saludo de Xabi Alonso con 'Txurdin', la mascota de la Real Sociedad

16:00

Sergio Francisco tiene que remontar

La etapa de Sergio Francisco no ha comenzado de la mejor manera, con solo dos puntos de nueve posibles.

16:00

Gran gesto de la Real Sociedad

El club txuri-urdín le ha entregado a Sergio Francisco y a Xabi Alonso un cuadro en el que se ve una caricatura titulada: 'Made in Zubieta'.

15:58

Y así el visitante

15:58

Así luce el vestuario local

15:58

Así ha sido la llegada del Real Madrid a Anoeta

15:57

Courtois en el calentamiento

15:57

La Real Sociedad pide respeto durante el partido

15:56

Equipo arbitral:

Principal: Jesús Gil Manzano.

VAR: Jorge Figueroa Vázquez.

15:56

La Real Sociedad da la bienvenida a Xabi Alonso

15:55

Benjamin Toshack, ex entrenador de la Real Sociedad: «Yo he tenido mucha suerte de venir a la Real Sociedad, significa mucho»

«Hay muchos coincidentes en este partido, tengo muchas ganas de ver a Xabi Alonso».

15:46

Esta es la alineación de la Real Sociedad

CarlosSoler tendrá que esperar para debutar con el conjunto txuri-urdin. Guedesjuega de inicio en una alineación con Oyarzabal como referencia ofensiva.

15:40

Esta es la alineación del Real Madrid

Ceballosentra en su lugar en la medular. Brahimacompaña a Vinicius y Mbappé en ataque. Carvajalgana la partida a Alexander-Arnold.

15:37

Bienvenidos al Real Sociedad - Real Madrid

Hoy el equipo de Xabi Alonso visita San Sebastián para medirse a la nueva Real Sociedad de Sergio Francisco. Un encuentro clave en el que el Real Madrid buscará mantener la racha de partidos sin perder ni un solo punto, a la par que el equipo vasco intentará olvidar los fantasmas de un inicio de temporada irregular al derrotar al actual líder.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app