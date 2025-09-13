Real Sociedad - Real Madrid en directo hoy: partido de la Liga, jornada 4

16:01 El saludo de Xabi Alonso con 'Txurdin', la mascota de la Real Sociedad

16:00 Sergio Francisco tiene que remontar La etapa de Sergio Francisco no ha comenzado de la mejor manera, con solo dos puntos de nueve posibles.

16:00 Gran gesto de la Real Sociedad El club txuri-urdín le ha entregado a Sergio Francisco y a Xabi Alonso un cuadro en el que se ve una caricatura titulada: 'Made in Zubieta'.

15:58 Y así el visitante

15:58 Así luce el vestuario local

15:58 Así ha sido la llegada del Real Madrid a Anoeta

15:57 Courtois en el calentamiento

15:57 La Real Sociedad pide respeto durante el partido

15:56 Equipo arbitral: Principal: Jesús Gil Manzano. VAR: Jorge Figueroa Vázquez.

15:56 La Real Sociedad da la bienvenida a Xabi Alonso

15:55 Benjamin Toshack, ex entrenador de la Real Sociedad: «Yo he tenido mucha suerte de venir a la Real Sociedad, significa mucho» «Hay muchos coincidentes en este partido, tengo muchas ganas de ver a Xabi Alonso».

15:46 Esta es la alineación de la Real Sociedad CarlosSoler tendrá que esperar para debutar con el conjunto txuri-urdin. Guedesjuega de inicio en una alineación con Oyarzabal como referencia ofensiva.

15:40 Esta es la alineación del Real Madrid Ceballosentra en su lugar en la medular. Brahimacompaña a Vinicius y Mbappé en ataque. Carvajalgana la partida a Alexander-Arnold.