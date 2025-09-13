Suscribete a
LA VUELTA
Restricciones en la Bola del Mundo durante la etapa decisiva: solo 15 motos subirán hasta la cima
Real Sociedad
Real Sociedad
Real Madrid
Real Madrid

LaLiga EA Sports. Jornada 4 Sábado 13/09 16:15h. Árbitro Jesús Gil Manzano. Estadio Anoeta. Canal Movistar LaLiga

Fútbol

Real Sociedad - Real Madrid, estadísticas del partido

La LIga

Todos los números y datos del encuentro de la Liga hoy entre Real Sociedad - Real Madrid, de la jornada 4

Real Sociedad

RSO

Entrenador:
Sergio Francisco4-4-2
  1. Álex Remiro
    Portero    1
  2. Elustondo
    Defensa    6
  3. Zubeldia
    Defensa    5
  4. Duje Caleta-Car
    Defensa    16
  5. Sergio Gómez
    Defensa    17
  6. Pablo Marín
    Centrocampista    28
  7. Mikel Goti
    Centrocampista    22
  8. Jon Gorrotxategi
    Centrocampista    4
  9. Barrenetxea
    Centrocampista    7
  10. Goncalo Guedes
    Delantero    11
  11. Oyarzabal
    Delantero    10
Real Madrid

RMA

Entrenador:
Xabi Alonso4-2-3-1
  1. 1Courtois
    Portero
  2. 2Carvajal
    Defensa
  3. 3Militão
    Defensa
  4. 24Dean Huijsen
    Defensa
  5. 18Álvaro Carreras
    Defensa
  6. 14Tchouaméni
    Centrocampista
  7. 19Ceballos
    Centrocampista
  8. 21Brahim Díaz
    Centrocampista
  9. 15Arda Güler
    Centrocampista
  10. 7Vinícius Jr.
    Centrocampista
  11. 10Kylian Mbappé
    Delantero
Estadísticas
0%Real SociedadRSO
0%RMAReal Madrid
0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Asistencias de gol 0
0 Faltas cometidas 0
0 Faltas recibidas 0
0 Tarjetas amarillas 0
0 Tarjetas rojas 0
0 Pases correctos 0
Pases fallados
0 Fueras de juego 0
0 Paradas 0
0 Corners 0
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0

Comentarios
