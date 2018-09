Real Madrid Lopetegui no se casa con nadie Dejó a Isco y Casemiro en el banquillo inicialmente y luego sustituyó a Bale y Modric. Buscaba crear una jugada de remate que no encontró

Los cambios de Bale y de Modric, así como la suplencia de Isco y Casemiro, demostró a los incrédulos que Lopetegui no se casa con nadie. Isco quiso casar el fútbol del equipo visitante. El Madrid dominó, pero lo hizo en pinceladas de talento, el que tiene el malagueño, pero sin continuidad. No hubo acierto en el tiro final. Isco combinó bien con su amigo Asensio, ese con quien desea jugar al lado, pero no pudieron dar el vuelco al encuentro. Isco marcó, pero faltó un ariete nato.

El 4-3-3 del Madrid no tuvo pegada

El Real Madrid dominó territorialmente la mayor parte del partido, pero la férrea defensa rojiblanca le impidió rematar con serenidad. Bale no estuvo fino, Benzema jugó mejor como surtidor de pases que como ariete y Asensio ofreció bonitas jugadas por las bandas, pero no encontró un ariete para culminar sus incursiones. Faltó acierto.

Courtois ganó la partida a Keylor

El Guante de Oro del Mundial de Rusia fue titular con el Real Madrid por segundo partido consecutivo. Jugó frente al Leganés y volvió a ser protagonista en San Mamés. Keylor se quedó en el banquillo aunque no acudió a la llamada de la selección costarricense. Navas suma tres encuentros, uno el de la final de la Supercopa, y Courtois lleva dos. El dilema es quien será el elegido en la Champions frente a la Roma, el miércoles.

Modric y Ceballos no estuvieron finos

El croata no estuvo bien. Realizó cinco buenas acciones , en demostraciones de su calidad, pero no supo llevar el mando del Real Madrid. No pudo. El conjunto blanco atacó con un gran esfuerzo físico, con detalles de clase, pero Modric no supo ordenar su fútbol, ni serenarlo. Raúl García y Beñat le taponaron a lo largo del encuentro.

Ceballos tampoco brilló. El sevillano comenzó muy bien, con rapidez, movilidad y circulación de balón, pero después se perdió en el marasmo de un partido descontrolado a golpe de fragor y de corazón, sin orden ni concierto. Dani no bajó a buscar el balón cuando no le llegaba, esperó arriba y fue sustituido en el intermedio por Casemiro.

Se acusó el periplo de selecciones

A este Real Madrid todavía le faltan cosas. Lo primero, remate. Y acierto en el disparo final. En San Mamés acusó también el desgaste del periplo de selecciones.