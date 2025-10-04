¿Quién será el próximo rival de Ilia Topuria en la UFC?

Se acaban de cumplir tres meses desde que Ilia Topuria conquistara el cinturón del peso ligero (70,3 kilos) de la UFC, un hito que tuvo lugar en Las Vegas el 29 de junio. Tras abandonar la división del peso pluma (65,8 kilos), donde también se había proclamado campeón y defendió en una ocasión su cetro, El Matador emprendió una carrera en una categoría superior, donde a tenor de su última actuación se está sintiendo muy cómodo. La UFC le otorgó la oportunidad directa por el título y él cumplió con las expectativas en tan solo un asalto.

Lo cierto es que salió del combate con apenas algún rasguño, y trasladó su intención de regresar al octágono antes de que finalizara el año. Pero el acuerdo milmillonario firmado por la compañía estadounidense con Paramount precipitó un retraso en su vuelta a la competición. La UFC quiere abrir la próxima temporada con sus mayores estrellas. Y la más grande, en estos momentos, es Ilia Topuria, por lo que empujarán por que el hispanogeorgiano pelee en el primer evento numerado del 2026, previsto en Los Ángeles.

En caso de que no llegasen a un acuerdo finalmente, quizá se pudiera retrasar hasta el mes de marzo, fecha en la que tendrá lugar la primera velada numerada del nuevo contrato en Las Vegas. En cualquier caso, el plan A es el de Los Ángeles. Una vez trazado el calendario para Ilia Topuria, faltaría por dilucidar quién será el 'afortunado' que tenga que verse las caras con El Matador dentro de la jaula. Aunque aparecen varios nombres, hay uno que está posicionado en la rampa de salida desde hace mucho tiempo.

Se trata de Justin Gaethje, un peleador estadounidense al que la UFC le había prometido la pelea por el título antes de que pusiera en juego su título BMF ante Max Holloway, cayendo derrotado por un nocaut espeluznante. Después de esa derrota, 'The Highlight' (como se le apoda) regresó y obtuvo una victoria dominante ante Rafael Fiziev en marzo de 2025, volviendo a colocarse el primero en la fila de los contendientes. Ahora, es muy probable que la UFC le dé la oportunidad de pelear contra Topuria a principios de próximo año.