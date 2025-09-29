El 'archienemigo' de Ilia Topuria analiza su KO a Charles Oliveira: «Su rival actuó como un estúpido»

Cuando hablamos de luchadores mediáticos es inevitable que las miradas se ciñan sobre Paddy Pimblett. El atleta británico, que está invicto en la UFC con siete victorias, lleva mucho tiempo haciendo ruido. Su personalidad carismática le ha permitido formar una amplia base de fans en Estados Unidos y especialmente en Inglaterra. Aunque todavía está ubicado en el número siete de la clasificación del peso ligero, ya está tratando de empezar a vender un posible enfrentamiento contra el campeón de la división, Ilia Topuria.

Mientras aguarda su siguiente movimiento, Paddy Pimblett ha querido opinar acerca del último triunfo que obtuvo el hispanogeorgiano ante Charles Oliveira, una victoria que le sirvió para proclamarse doble campeón de la UFC. «Definitivamente sigue siendo un enano para la división. Charles Oliveira tuvo el peor plan de juego que he visto en mi vida, como si fuera estúpido, y lo dije cuando salía camino al octágono a pelear, su camarógrafo estaba junto a mí y me grabó, y le dije que se veía muy nervioso a Charles mientras caminaba e Ilia se veía genial, tranquilo y sereno cuando estaba saliendo. Podía ver que lo iba a finalizar. Y lo hizo. Lo noqueó en la primera ronda. Creo que fue culpa de Charles», ha apuntado en una entrevista con el creador de contenido español ElDoberdan en su canal de YouTube.

El británico enfatizó en la mala estrategia por parte de Charles Oliveira, teniendo en cuenta que Topuria es uno de los pegadores más temibles dentro de la UFC. «Solo caminaba hacia adelante contra un poderoso golpeador, eso es estúpido, simplemente caminaba hacia adelante sobre sus golpes. Es uno de los peores planes de juego que he visto de cualquier luchador en cualquier deporte», ha declarado Paddy Pimblett.

Por otro lado, el de Liverpool insistió en que estaría dispuesto a viajar a España para enfrentarse a El Matador, poniendo encima de la mesa otra vez la posibilidad de llegar al estadio Santiago Bernabéu. «Quiero pelear con Ilia cuando y donde sea. Me encantaría ir al Bernabéu y partirle la cara. Vamos a hacerlo en España, delante de tus falsos compatriotas, porque eres alemán en realidad. Me encantaría darte un puñetazo en la cara delante de 90.000 personas en el Bernabéu», ha espetado durante la charla.

Por el momento, lo más lógico es que Topuria se enfrente al estadounidense Justin Gaethje en su siguiente combate, pero hasta dentro de unas semanas no saldremos de dudas.