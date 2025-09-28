Paddy Pimblett carga de nuevo contra Ilia Topuria: «Me encantaría partirle la cara en el Santiago Bernabéu»

La historia de Ilia Topuria y Paddy Pimblett continúa sin un combate en el horizonte que permita limar sus asperezas dentro del octágono de la UFC. El hispanogeorgiano ha trenzado una rivalidad de esas que traspasan fronteras con el inglés, un enfrentamiento que surgió en 2021 después de que el de Liverpool se mofara del conflicto entre los rusos y los georgianos. El Matador juró 'vendetta' y el día que se encontraron, ya en 2022, en un hotel londinense, acaeció una refriega que cerca estuvo de acabar mal.

Lo cierto es que, desde entonces, ambos intercambian de manera constante palabras y no son precisamente agradables. Topuria ya ha señalado en varias ocasiones que Pimblett «es un paquete» y que sería una de las peleas más fáciles que tendría dentro de la división del peso ligero de la UFC. La realidad es que es una pelea entre el hispanogeorgiano y el inglés sería un acontecimiento extremadamente mediático, algo que le interesa a la mayor liga de artes marciales mixtas del mundo.

Con todo, Ilia Topuria, que tendrá que defender su título de campeón mundial a principios de próximo año, tiene otros rivales que podrían estar mejor posicionados de cara a enfrentarlo. Por ejemplo, el estadounidense Justin Gaethje, que a priori será su siguiente oponente, o el armenio Arman Tsarukyan, que lleva mucho tiempo pidiendo su disparo titular.

Sea como fuere, Pimblett es consciente de que su nombre pesa e interesa, por lo que continúa avivando la llama de su batalla contra Topuria, algo que podría llegar a darse más pronto que tarde. «Quiero pelear con Ilia cuando y donde sea. Me encantaría ir al Santiago Bernabéu y partirle la cara. Vamos a hacerlo en España, delante de tus falsos compatriotas, porque eres alemán en realidad. Me encantaría darte un puñetazo en la cara delante de 90.000 personas en el Bernabéu», ha señalado recientemente en una entrevista en su gimnasio con el creador de contenido español 'ElDoberdan'.

Así, el británico deja la puerta abierta a un posible UFC España, donde estaría dispuesto a viajar a territorio enemigo para tratar de arrebatarle el cinturón de campeón mundial a Ilia Topuria.