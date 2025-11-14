Una leyenda de la UFC explica su retirada temprana del deporte: «Elegí lo que mi madre deseaba...»

Hubo un tiempo en el que Khabib Nurmagomedov no tenía rival. El que fuera campeón del peso ligero de la UFC dominó con mano de hierro en la división de las 155 libras (70,3 kilos) sin que nadie pudiera arrebatarle el título. El ... daguestaní se retiró invicto de las artes marciales mixtas (MMA, por sus siglas en inglés), con un récord inmaculado de 29 triunfos. Cierto es que sumó tres defensas exitosas del cinturón, pero su retirada temprana del deporte le impidió colarse entre los más grandes de la historia.

Y todo tuvo un porqué. Khabib, cuya figura se popularizó hasta límites insospechados cuando venció a Conor McGregor por la candente rivalidad que trenzaron ambos, abandonó las artes marciales mixtas con 32 años. Lo hizo después de vencer a Justin Gaethje por sumisión, momento en el que, para sorpresa de los aficionados, tiró las guantillas a la lona, en señal de punto y final de su carrera profesional. Estaba en su mejor estado de forma. Pero ya nada tenía sentido.

Su padre, un mítico entrenador caucásico, Abdulmanap Nurmagomedov, había fallecido poco tiempo antes, por complicaciones derivadas del Covid-19 durante la pandemia. Abdulmanap fue el hombre encargado de forjar con puño de hierro a Khabib en Daguestán y nada tenía sentido sin su padre en su esquina. «Todo sucedió tan rápido... Cuando falleció mi padre, ni siquiera tuve tiempo de pensar en lo que quería hacer. La UFC me dijo: 'Te vamos a dar un mes de descanso, después de un mes vuelve a hablar con nosotros'. Fue una situación muy difícil. Elegí lo que mi madre deseaba», recuerda Khabib.

Una vez concluida su carrera profesional como luchador, decidió dar un paso al frente como entrenador, para seguir honrando el legado de su padre. Así, aunque ya ejercía para muchos de sus compañeros y alumnos como 'sargento de hierro', ahora lo haría de una manera enfocada. Bien es cierto que estuvo un tiempo alejado del deporte para tomarse su tiempo, pero retornó para continuar en la esquina de Islam Makhachev, Umar Nurmagomedov y Usman Nurmagomedov (sus primos), entre otros luchadores.