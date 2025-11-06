Islam Makhachev reconoce el estatus de Ilia Topuria en la UFC: «Él sería uno de los grandes...»

El hombre que acaparará todos los focos en el mes de noviembre es, sin duda, Islam Makhachev, el número dos del ranking libra por libra de la UFC y excampeón del peso ligero (70,3 kilos). El daguestaní dejó vacante su cinturón con el ... objetivo de proclamarse doble campeón, esto es, atacar el cetro del peso wélter (77,1 kilos), donde reposa como monarca el australiano Jack Della Maddalena. La pelea, que será la estelar de UFC 322, se disputará el próximo sábado 15 de noviembre en el Madison Square Garden de Nueva York.

Makhachev ya se encuentra en territorio estadounidense, donde está acompañado de su equipo, entre ellos Khabib Nurmagomedov. Han doblado la apuesta y quieren ganar, pues el premio de adoptar el estatus de doble campeón es muy grande. Mientras tanto, el daguestaní está atendiendo a algunos medios, como Match TV, donde le preguntaron acerca de una comparación entre él y Topuria respecto a la rivalidad que tuvieron Khabib y Conor McGregor, en términos de exposición mediática.

«No creo que haya comparación. Pero si comparas intereses, él es uno de los más grandes. Si tuvieras que elegir a alguien ahora, él sería uno de los más grandes. Y un Khabib contra Conor, no creo que vuelva a suceder», apuntó el daguestaní, reconociendo el gran estatus del que goza Ilia Topuria dentro de la UFC, donde está ubicado el número uno del ranking libra por libra y es el actual campeón del peso ligero. Hasta el momento, Makhachev evitaba elogiar la posición del hispanogeorgiano, algo que ha transformado en esta última declaración al señalar que es uno de los más grandes de la actualidad.

Los ojos estarán puestos en este evento que se celebra en el emblemático recinto neoyorquino. Además, según ha podido saber ABC, allí podría estar presente Ilia Topuria en primera fila, buscando confrontar con Islam Makhachev en caso de que venza su pleito, pues es conocido que El Matador quiere acabar cerrando su rivalidad con el daguestaní dentro del octágono.