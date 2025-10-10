Enrique Wasabi analiza la pelea de Joel Álvarez en UFC Río: «Es un francotirador y su estilo es muy difícil de descifrar»

El asturiano Joel Álvarez encara este sábado una oportunidad de oro. El Fenómeno debutará en el peso wélter (77,1 kilos) contra un nombre de mucha entidad, el brasileño Vicente Luque, quien llegó a estar posicionado como número 4 del mundo. Después de nueve ... combate en el peso ligero (70,3 kilos), el de Gijón ha decidido cambiar de categoría, un movimiento que puede verse recompensado en caso de victoria en el UFC Fight Night de Río de Janeiro.

Uno de sus entrenadores, Enrique Marín 'Wasabi', que también es luchador profesional, atiende a ABC para analizar el asunto. «El paso al peso wélter tenía que llegar, por ganas y por continuidad. Es verdad que a Joel las lesiones le suelen respetar, pero cuando tenía que bajar tanto peso le afectaba a todo, al humor, a las ganas y a las lesiones. Es muy grande, era un secreto a voces que iba a dar el salto de los 70 a los 77 kilos», cuenta el sevillano, que estará acompañando a Joel en la esquina, junto a sus dos 'patrones', Pepín y Borja.

El Fenómeno aceptó el combate con tan solo tres semanas de aviso, algo que a priori no le aceptará, a tenor de lo que cuenta Wasabi. «Estos profesionales que ya están tan experimentados están en un campamento de entrenamiento continuo, nunca llegan a desconectar, siempre te mantienes como para que te avisen en corto aviso, aprietas la 'palometa' y metes el ritmo para llegar. No vale nunca estar cien por cien parado. Es más fácil para ellos entrar en estas peleas en corto aviso», explica el de Sanlúcar la Mayor.

Noticia Relacionada El psicólogo de Joel Álvarez analiza su debut en el peso wélter: «En esta etapa va a desarrollar todo su potencial» Álvaro Colmenero El Fenómeno se estrenará este sábado en las 170 libras (77,1 kilos) ante el brasileño Vicente Luque en Río de Janeiro, una oportunidad de oro

En lo que respecta al rival del luchador español, Vicente Luque, Wasabi es consciente de su potencial, pero ya han trabajado una buena táctica competitiva a marchas forzadas. «Tiene 23 peleas, es un tío experimentado, que no pierde la cabeza en sus combates, hay que darle mucho al desgaste, porque no entra en ira, si se enciende la pelea da pasitos atrás y resetea. Hay que ir poco a poco talándolo, es duro. Vicente es un tipo de personalidad calmada, se mantiene tranquilo en el cruce de golpes, va tocando arriba y abajo, no entra por inseguridad. Pero Joel es un francotirador, donde apunta te da. En este combate hay que saber mover bien las fichas», detalla el técnico sevillano.

Una de las claves pasará por la diferencia de envergadura, pues Joel supera el metro noventa, mientras que Luque mide unos diez centímetros menos. «Hay que saber usar el alcance y la distancia, que Vicente no coma la distancia rápido, uno va a intentar acortar y el otro en larga distancia. En esa base se va a jugar la partida, es lo que le hace muy interesante a esta pelea, quizá quiera acortar la distancia y buscar el clinch, creo que por ahí van a ir los tiros», analiza Wasabi.

Eso sí, ambos están bien preparados para recibir castigo, por lo que no descarta que el pleito se fuera a las tarjetas de los jueces. «Los dos son encajadores, tienen buen aguante a los golpes, puede llegar a las cartulinas, pero si llega, el último asalto será brutal. Va a ser la pelea de la noche, es un cruce de estilos. Vicente Luque pelea muy ordenado, cabeceando, tocando arriba y abajo, mientras que Joel es menos ortodoxo pero te clava todos los golpes, es un estilo muy poco imitable y difícil de descifrar», apunta.

En cuanto al horizonte del asturiano, Wasabi asegura que es esperanzador, porque «ya es un nombre grande». «Joel se merece entrar en el top 15 y pelear contra los nombres más importantes, ha tenido muchos contras, pero ahora nos quitamos el ítem del recorte de peso y nos podemos centrar más en las peleas. Es el momento de entrar por la puerta grande y pensar en los nombres grandes porque él es un nombre grande», sentencia el sevillano.