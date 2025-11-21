Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este viernes 21 de noviembre
El tiempo
La Aemet avisa de la llegada de fuertes lluvias y nieve a varias zonas del país

Arman Tsarukyan, el millonario que quiere 'cazar' a Ilia Topuria en la UFC

El armenio peleará este sábado ante Dan Hooker en el combate estelar del UFC Qatar, con la vista puesta en el campeón de peso ligero

Ilia Topuria pronostica la pelea de su hermano Aleksandre en Catar: «Una vez más recogeremos la victoria»

Arman Tsarukyan, sobre el octágono
Arman Tsarukyan, sobre el octágono UFC

Jose Soriano

En las artes marciales mixtas (MMA) no es raro encontrar las historias más desgarradoras y humildes. Historias de personas que parten de la más absoluta nada y que consiguen llegar a la cima a base de esfuerzo y sacrificios inhumanos. Por ejemplo, Charles Oliveira ... viene de las favelas. Incluso Ilia Topuria tuvo que desempeñar diversos trabajos mientras se labraba su carrera como peleador. Sin embargo, la historia de Arman Tsarukyan es cuanto menos peculiar. Al armenio nunca le ha faltado nada, ya que es multimillonario desde que nació.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app