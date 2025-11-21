Arman Tsarukyan, el millonario que quiere 'cazar' a Ilia Topuria en la UFC

En las artes marciales mixtas (MMA) no es raro encontrar las historias más desgarradoras y humildes. Historias de personas que parten de la más absoluta nada y que consiguen llegar a la cima a base de esfuerzo y sacrificios inhumanos. Por ejemplo, Charles Oliveira ... viene de las favelas. Incluso Ilia Topuria tuvo que desempeñar diversos trabajos mientras se labraba su carrera como peleador. Sin embargo, la historia de Arman Tsarukyan es cuanto menos peculiar. Al armenio nunca le ha faltado nada, ya que es multimillonario desde que nació.

A pesar de haberle venido todo de cuna y haber llevado un estilo de vida acomodado, Arman Tsarukyan pelea como si su vida dependiera de ello, como si no tuviera nada. Esta fortuna proviene de su padre, Nairi Tsarukyan, quien se dedica al mundo de la construcción. Aun rodeado de yates, aviones privados y mansiones, el joven Tsarukyan se interesó de lleno por el deporte, especialmente en el hockey sobre hielo y la lucha libre. Fue con 18 años cuando dio el salto a las MMA profesionales, debutando con victoria ante Shamil Olokhanov. Sin embargo, en su segunda pelea caería noqueado en 30 segundos. Aun así, el armenio no se rindió. No tenía problemas económicos, por lo que podía dedicar su tiempo a entrenar libremente. Y cuando el hambre no te mueve, la pasión lo hace.

Fue así como en los siguientes tres años acumuló 12 victorias seguidas, recibiendo la llamada de la UFC. Pero por más dinero que tuviera no pudo evitar que le emparejaran con Islam Makhachev, duelo que perdió a la distancia. Pese a lo que cabría esperar, la justa fue muy igualada. Hasta hoy se sigue recordando como una de las peleas más duras en el currículum del ruso. En ese momento todos los aficionados supieron que había aterrizado un problema en el peso ligero (155 libras o 70, 3 kilos). Tras ese tropiezo su ascenso fue imparable. Otras cinco víctimas, entre las que estaban Joel Álvarez pasaron por sus manos. Fue entonces cuando se topó con otro muro, Mateusz Gamrot. Aunque supuso su segundo tropiezo en la compañía, muchos aficionados y expertos de la disciplina vieron ganador a Tsarukyan.

Lejos de desistir siguió escalando hacia el título. Con otras cuatro victorias, siendo la última ante Charles Oliveira, Arman Tsarukyan recibió lo que tanto tiempo llevaba buscando, una oportunidad por el cinturón. Además, sería contra Makhachev, por lo que el aliciente de la venganza también estaba presente. No obstante, una lesión de espalda le impidió pelear, a un día de la cita. La mala gestión en la comunicación de la lesión con la UFC hizo que Dana White lo pusiera en la lista negra, estando desde entonces sin pelear. Lo más cerca que estuvo de regresar fue cuando lo designaron como suplente en el choque entre Ilia Topuria y Charles Oliveira.

Tras la victoria del hispanogeorgiano, Tsarukyan empezó su campaña para intentar enfrentar al nuevo campeón. A pesar de los numerosos ataques y comentarios en redes, el armenio no conseguía la oportunidad. Su error en la revancha contra el ruso le impidió ganarse el puesto de contendiente de forma directa. Para muchos, Arman Tsarukyan representa la mayor amenaza para Topuria en el peso ligero, asegurando que debería ser el siguiente retador. La postura del campeón y de la UFC fueron claras: debía hacer otra pelea.

Este fin de semana la UFC aterriza en Qatar, con una velada llena de grandes nombres aun sin ser un evento numerado. Arman Tsarukyan se enfrentará a Dan Hooker en el pleito principal, en lo que es su oportunidad para que le levanten el castigo. El propio Dana White confirmó que el ganador sería el siguiente retador del trono que ocupa Ilia Topuria. Esta velada es de suma importancia para el futuro de la división. Es más, el mismo hispanogeorgiano estará presente en Qatar, ya que Aleksandre Topuria, su hermano, hará su segundo combate en la compañía. Con El Matador presente, Tsarukyan deberá mover a la perfección sus fichas contra Hooker para ganarse el puesto de contendiente número uno.