Arman Tsarukyan acepta las condiciones de Ilia Topuria y admite pelear con estos tres nombres

Arman Tsarukyan es de los candidatos a la primera defensa de Ilia Topuria que más se lo merece por méritos deportivos. Su última pelea, pese a ser en abril de 2024, fue contra Charles Oliveira, al que venció. Y por si fuera poco, está clasificado el número dos del peso ligero (155 libras o 70, 3 kilos), solo por detrás de Islam Makhachev, quien irá al peso wélter (170 libras o 77, 1 kilos). Pese a esto, hay un motivo capital por el que ni Topuria ni la UFC quieren que sea el siguiente.

Se debe a que este iba a enfrentar al ruso por el título en enero de este año, en el primer evento numerado del año, pero se salió del combate el día del pesaje. Esto trastocó todos los planes de la compañía a última hora, lo que no sentó nada bien. Al finalizar el evento, Dana White dijo que Tsarukyan debería hacer otra pelea para volver a ganarse el puesto. Por el momento, todavía no ha luchado contra nadie.

Noticia Relacionada Un ex doble campeón de la UFC decide el siguiente rival de Ilia Topuria: «Debería ser Tsarukyan» Jose Soriano Daniel Cormier instó a que no se castigara al armenio por un caso aislado, más después de ser el suplente para el UFC 317

Ilia Topuria tampoco quiere darle la chance. No por miedo, sino porque considera que debe ganarse el derecho, enmendando su error. Para lograrlo, el armenio debe realizar un combate para ganarse el puesto. Aunque al principio se negaba, este parece que ha dado su brazo a torcer. Pero no lo hará contra cualquiera, solo busca aquellos que le garanticen que será el siguiente en la lista.

«Quiero pelear con Gaethje porque si le gano, no dirá nada del título ni de Paddy, esos dos nombres. Dan Hooker no es el aspirante al título, pero aun así, si la UFC me da esos tres nombres, pelearé. Pero tienen que decirme que si le gano a este tipo, pelearé por el título. Y no deberían poner a Paddy contra Ilia y a mí contra alguien más», contesta para Full Send MMA. Esta es una buena solución, pero aunque el hispanogeorgiano no pelee en lo que queda de año, lo hará a principios del siguiente, por lo que deberá darse prisa para que no lo adelanten.

Él mismo da el nombre de Dan Hooker, lo que podría resultar en su respuesta. El neozelandés ya ha pedido a Tsarukyan, por lo que ambas partes estarían de acuerdo. Además, ni Gaethje ni Paddy han mostrado interés en aceptar el desafío del armenio. Todo queda en manos de la UFC, pero el próximo compromiso de Ilia Topuria continúa siendo un quebradero de cabeza para todos los aficionados de las artes marciales mixtas (MMA).