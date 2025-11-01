Makhachev opina de Paddy Pimblett: «No es un gran reto para Ilia Topuria...»

Los días pasan y todavía no hay un combate en firme para Ilia Topuria. Cierto es que la lista de candidatos quedó reducida en caso de que El Matador decida pelear en enero, coincidiendo con el estreno del nuevo acuerdo televisivo multimillonario firmado por la UFC ... , pero hay muchos flecos por cerrar y no se puede dar por sentado que Topuria vaya a regresar en el primer mes de próximo año.

Por un lado, el hispanogeorgiano está con la mira puesta en el evento que hará la UFC en la Casa Blanca en junio de 2026, una velada que promete ser histórica y donde todas las grande estrellas se han postulado para competir en esa cartelera. De hecho, el daguestaní Islam Makhachev, con quien Ilia Topuria guarda una fuerte rivalidad, ya ha aceptado el desafío de El Matador, señalando que sería un escenario perfecto para terminar enfrentándose entre ellos.

En cualquier caso, lo lógico es que la UFC empuje a Topuria a pelear antes, como el citado evento de enero, que tendrá lugar en Los Ángeles. En ese caso, como decíamos, todo apunta a que su rival sería Paddy Pimblett, pues el inglés es la pelea más mediática en la que El Matador podría brillar. Sobre esta posibilidad se ha pronunciado el propio Makhachev, quien ha asegurado que no es un oponente de entidad para Topuria.

«Arman Tsarukyan tiene que ser el siguiente... quizás Arman, quizás Gaethje. Paddy no. ¿A quién le ganó Paddy? A Tony Ferguson. A Chandler. Todos le ganaron a Chandler. Sinceramente, no es un gran reto para Topuria. Nadie ha probado a Paddy antes», ha opinado Makhachev. En las próximas semanas saldremos de dudas al respecto.