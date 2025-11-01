Suscribete a
Makhachev opina de Paddy Pimblett: «No es un gran reto para Ilia Topuria...»

El daguestaní, que buscará proclamarse campeón del peso wélter el próximo 15 de noviembre, asegura que el siguiente debe ser Arman Tsarukyan

El entrenador de Makhachev desgrana a Ilia Topuria: «Su punto débil son las patadas...»

Islam Makhachev e Ilia Topuria
Islam Makhachev e Ilia Topuria UFC
Álvaro Colmenero

Los días pasan y todavía no hay un combate en firme para Ilia Topuria. Cierto es que la lista de candidatos quedó reducida en caso de que El Matador decida pelear en enero, coincidiendo con el estreno del nuevo acuerdo televisivo multimillonario firmado por la UFC ... , pero hay muchos flecos por cerrar y no se puede dar por sentado que Topuria vaya a regresar en el primer mes de próximo año.

