Un ex doble campeón de la UFC decide el siguiente rival de Ilia Topuria: «Debería ser Tsarukyan»

Todo el mundo tiene una opinión respecto a la primera defensa de Ilia Topuria en el peso ligero (155 libras o 70, 3 kilos) de la UFC. Muchos argumentarán que Paddy Pimblett es la opción lógica, al ser un riesgo menor por un pago más grande. Otros tantos no dudarán de que Gaethje es el que lleva más tiempo pidiendo su oportunidad. Otros pocos apasionados de las artes marciales mixtas (MMA) considerarán a Holloway como el indicado, a pesar de ya haber sido noqueado por Topuria.

Aun así, la opción que más parece convencer al público, pese a la negativa de la UFC y del mismo campeón, es la de Arman Tsarukyan. Por méritos deportivos es indudable que se lo merece. Su última pelea la saldó con victoria ante Charles Oliveira y está clasificado el número dos de las 155 libras, solo por detrás de Makhachev, quien ya tiene la mirada fija en la división posterior. El principal problema del armenio es ya recibió la oportunidad de hacerse con el cinturón, pero la desaprovechó de la peor forma posible.

Tsarukyan se retiró del combate el mismo día del pesaje, alegando unos dolores de espalda. La UFC tuvo que moverlo absolutamente todo, por lo que, obviamente, no sentó nada bien. Desde entonces no ha peleado, teniendo claro que su próximo duelo debe ser por el cinturón. Sin embargo, Ilia Topuria y la compañía dicen que debe volver a ganarse el puesto con una victoria más. Esto no impide que buena parte del público, así como voces autorizadas de la disciplina, den el visto bueno a tal contienda.

Uno de ellos ha sido Daniel Cormier. El estadounidense, quien logró ser doble campeón de la UFC, se suma a la corriente de Chael Sonnen. «No digo que Arman sea el tipo que siempre mete en líos y no llega a la báscula ni a la pelea. Ocurrió una vez. No debería ser juzgado solo por esa ocasión, especialmente después de dar el peso y prepararse para pelear como suplente en la última pelea. Debería ser Arman vs Ilia, y no creo que haya ninguna duda al respecto», comenta en su canal de YouTube.

Si bien lleva razón en que la última vez, cuando estuvo de suplente, logró dar el peso, la vez en la que se retiró no era una ocasión cualquiera. Era su pelea más importante. También era el choque que encabezaba el primer evento numerado del año. En una cartelera tan importante, no te puedes dar el lujo de fallar, y menos a un día de que se celebre. Por mucho que sea el combate más atractivo o el que más méritos tenga, la UFC debe adoptar un castigo que sirva como precedente.