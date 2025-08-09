Un top 10 del peso ligero de la UFC selecciona el próximo para Topuria: «Si eres inteligente, eliges a Paddy»

Las opciones para la primera defensa de Ilia Topuria en el peso ligero (155 libras o 70, 3 kilos) de la UFC se aglutinan en unos pocos nombres. Estos son los de Justin Gaethje, Paddy Pimblett y Arman Tsarukyan. La mayoría de los aficionados de las artes marciales mixtas (MMA) coinciden en que la decisión lógica sería Arman Tsarukyan, pues es el que más arriba está en el ranking y su última pelea fue contra Charles Oliveira, donde salió con el brazo en alto.

Sin embargo, este se encuentra castigado por la UFC y el mismo Ilia Topuria tras haberse salido de su último combate, el cual era contra Islam Makhachev por el título. Tras esto, Dana White declaró que se tenía que poner a la cola de nuevo. Sin embargo, este no ha vuelto a competir. Del otro lado está Paddy Pimblett. Este le interesa a la compañía, al tener historia con Topuria, por lo que sería un récord de ventas. Y aunque esté el noveno en la clasificación, no hay que olvidar que la UFC es una empresa privada, por lo que puede tomar las decisiones que crean convenientes.

Si ven rentable impulsar al de Liverpool, lo harán. Es más, quizás sea también la mejor opción para Topuria. Así es como lo ve Dan Hooker, un peleador emblemático de la división. «Podrían incluso hacer una pelea Ilia contra Paddy, lo cual es una completa burla. Pero a quién le importa, al final, no va a conservar el cinturón por mucho tiempo. Lógicamente, Ilia debería pelear contra Arman Tsarukyan, pero no lo hará, ya que Arman es un peleador muy duro», comentaba en Sky Sports referente al tema del armenio.

«Si tienes el título y te pagan los puntos PPV, y tienes que pelear contra Arman, Gaethje o Paddy, si eres inteligente, eliges a Paddy. Te llevarás la mayor cantidad de dinero y el peor peleador. Así que es una situación en la que todos ganan para Ilia Topuria», sentencia. Todo el mundo parece coincidir en que el inglés sería la contienda más sencilla para El Matador, mientras que Tsarukyan sería la opción más complicada.

Por el momento, el futuro es incierto para el hispanogeorgiano, ya que hay muchas alternativas que se ven como los merecedores de la oportunidad titular. El problema es que la solución sencilla sería pelear entre ellos, pero ninguno parece dispuesto a aceptar. Gaethje solo quiere el título, por lo que no pretende encararse con ninguno. Por otro lado, nadie acepta el llamado de Tsarukyan. La UFC tendrá que sacar sus mejores bazas en las negociaciones para que todas las partes estén medianamente contentas con la decisión. Arduo trabajo tendrá Dana White.