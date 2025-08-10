Un excompañero de Conor McGregor da el motivo de su derrota con Khabib: «Solo entrenaba dos veces por semana»

En la memoria de todos aquellos que llevan unos años siguiendo las artes marciales mixtas (MMA) sigue apareciendo la rivalidad entre Khabib Nurmagomedov y Conor McGregor. Hasta la fecha, sigue siendo la más emblemática. Ambos se odiaban de verdad. Fue un enfrentamiento que traspasó barreras y que comenzó fuera de la jaula. Mítica, a la par que bochornosa, fue la imagen del irlandés lanzando un taburete contra el autobús del ruso. Todo ello culminó como todos conocemos, con Khabib sometiendo a McGregor y con una tangana post combate como nunca antes se había visto.

Pues bien, uno de los implicados, y prácticamente causante, de estos altercados ha salido a hablar del tema. Artem Lobov, quien era amigo de Conor McGregor, hizo comentarios sobre el Khabib que no le sentaron nada bien. Durante la previa del UFC 223, en el que ambos coincidían, el daguestaní acorraló a Lobov para pedirle explicaciones. «Si recuerdas, al principio, Khabib se me acercó solo. Hablamos y lo arreglamos todo... Me dijo: '¿Por qué hablas mal de mí?'. Dije: 'Si alguien llamara a tu amigo con los nombres que has estado llamando a Conor, seguro responderías... No me dejas otra opción al hablar así'», revela a Ariel Helwani.

«Conor nunca atacó a Khabib. Khabib fue quien inició esto, así que dije que tenía que responder. Él dijo: 'Bueno, da igual, no digas nada más'. Se marchó. Eso fue todo. Pero luego regresó con un grupo de gente», prosigue. Esa imagen fue la causante de que Conor McGregor tomará el primer vuelo disponible de Irlanda a Nueva York para intentar agredir a Nurmagomedov. Al no conseguirlo se dio el capítulo del bus. Todo comenzaba a descontrolarse. Finalmente, se fijó el pleito oficial para el UFC 229, donde ambos resolverían sus diferencias en la pelea más grande de las MMA.

Aunque fue el daguestaní el que se llevó la mejor parte, McGregor dio una contienda bastante digna, poniendo en serios aprietos al campeón. La sorpresa viene cuando Lobov asegura que el irlandés apenas entrenó para ese combate. «Me encantaría ver a Conor regresar porque siento que si estuviera al 100% podríamos traer de vuelta a Khabib. Solo necesitaría una pelea, noquear al tipo, y luego todo el mundo hablaría con Khabib y lo convencería de regresar. Sé que esa pelea le molesta a Conor porque no entrenó nada para ella. Entrenaba dos veces por semana para Khabib... Tenía la mentalidad equivocada. Estaba en plan de fiesta. Cuando vi la pelea, pensé: 'Dios mío, si tan solo hubieras entrenado cuatro veces por semana, probablemente le habrías ganado'. Imagínate al Conor que peleó con Eddie Álvarez. Eso es lo que quiero ver», comenta.

De ser real, estaríamos ante uno de los 'Qué hubiera pasado si...' más grandes de todos los tiempos. Pero la realidad es la que es. También resulta sorprendente como fue empeorando la relación entre Lobov y McGregor, todo a raíz del wiski. «Obviamente, las cosas no van bien entre Conor y yo. Como dijiste, siempre nos apoyamos mutuamente. Siento que le mostré una lealtad inigualable. Me atrevería a que nombrara a cualquiera de sus compañeros, ahora, antes, cuando sea, que le fuera más leal que yo. Lo hice todo por él», señala. El motivo fue que, según alega, el ex doble campeón de la UFC no le dio el reconocimiento que se merecía por haber desarrollado la marca de wiski.

Lobov está demandando a McGregor por 7,5 millones de dólares, alegando que él fue quien ideó la idea, negoció el trato con la destilería e incluso logró que Conor fuera dueño del 100% de la empresa sin invertir un centavo. «No solo busco el dinero, sino también reconocimiento como cofundador. Sin mi trabajo, este acuerdo no existiría. Pero me dejaron de lado», termina por apuntar.