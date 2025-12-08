Suscribete a
Entrevista ABC

Joe Arlauckas: «Ya no juego al baloncesto; me da hasta asco»

El mítico exjugador estadounidense, que triunfó bajo los aros en el Real Madrid y el Baskonia, estrena nuevo trabajo como comentarista de la NFL

Arlauckas, durante su charla con ABC
Eduardo Barrero

Madrid

Joe Arlauckas (Rochester, Nueva York, 1965), exjugador del Real Madrid y figura histórica del baloncesto europeo, vuelve a ponerse en primera línea del deporte, esta vez desde otro ángulo: como comentarista de fútbol americano. Junto a Arvydas Sabonis, formó una de ... las duplas más temidas del continente. Juntos, guiaron al equipo blanco a la victoria en la Euroliga de 1995 y en la Liga ACB de 1994. Con su imponente físico, su paso por la élite y su carisma, Arlauckas encarna ahora una mirada diferente: la de un veterano de lo duro, de lo físico, de lo auténtico; un hombre que ha vivido el deporte desde dentro y ahora lo analiza desde otro prisma, la NFL. Su voz dará vida a los partidos para el público hispanohablante en Dazn.

