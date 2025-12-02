Suscribete a
Se retira el 'gallo' Gallinari, leyenda de la canasta italiana

El transalpino pone fin a una carrera de 20 temporadas, 16 de ellas en la NBA

Gallinari, durante un encuentro con Italia
Gallinari, durante un encuentro con Italia ABC
Pablo Lodeiro

Danilo Gallinari (Sant'Angelo Lodigiano, Italia, 37 años) ha anunciado su retirada del baloncesto profesional este martes. El ala pívot, talento inconmensurable y dedicación irregular, pone de esta forma fin a una carrera de 20 temporadas, 16 de ellas en la NBA.

« ... Hoy, con el corazón lleno de gratitud, anuncio mi retiro de la carrera que siempre soñé. Ha sido un viaje increíble lleno de innumerables recuerdos que llevaré conmigo toda la vida. Gracias de todo corazón», ha anunciado en sus redes sociales.

