Se retira el 'gallo' Gallinari, leyenda de la canasta italiana

Danilo Gallinari (Sant'Angelo Lodigiano, Italia, 37 años) ha anunciado su retirada del baloncesto profesional este martes. El ala pívot, talento inconmensurable y dedicación irregular, pone de esta forma fin a una carrera de 20 temporadas, 16 de ellas en la NBA.

« ... Hoy, con el corazón lleno de gratitud, anuncio mi retiro de la carrera que siempre soñé. Ha sido un viaje increíble lleno de innumerables recuerdos que llevaré conmigo toda la vida. Gracias de todo corazón», ha anunciado en sus redes sociales.

Gallinari, desde enero de 2025, vivía un último capítulo de su trayectoria en la liga de Puerto Rico con los Vaqueros de Bayamón, donde fue nombrado mejor jugador del torneo y con el que conquistó el título de campeón. Antes de esa extravagante aventura, Gallinari ha sido considerado durante años como uno de los grandes jugadores europeos de la últimas décadas. Debutó como profesional en 2006 de la mano del Olimpia de Milán y, solo una campaña después, ya era l líder del mítico club italiano, llegando a promediar casi 15 puntos de media en la Euroliga. Today, with a heart full of gratitude, I am announcing my retirement from the career I’ve always dreamed of.



It’s been an incredible journey filled with countless memories that I will carry with me for the rest of my life. Thank you, from the bottom of my heart. 🏀❤️ pic.twitter.com/UjRhTL8ZdP — DANILO GALLINARI (@gallinari8888) December 2, 2025 Tras ser nombrado MVP del campeonato, en 2008 fue elegido en el puesto número seis del draft de la NBA por los New York Knicks, primera estancia en Estados Unidos que continuaría en Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Oklahoma City Thunder, Atlanta Hawks, Washington Wizards, Detroit Pistons y Milwaukee Bucks. Aunque nunca llegó a conquistar el campeonato, disputó 777 encuentros en la mejor liga del mundo, donde promedió 14,9 puntos y acumuló unas ganancias de 204 millones de dólares con sus diversos contratos. Una contundente carrera que coronó con sus participaciones en la selección italiana, con la que participó en tres Eurobaskets (2011, 2015, 2025), un Mundial (2019) y unos Juegos Olímpicos (2020).

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión