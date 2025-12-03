Suscribete a
Obradovic no recula y dimite como entrenador del Partizan

El legendario entrenador, nueve Copas de Europa, abandona el equipo serbio pese a la presión popular y a la vez que culpa a la directiva de los malos resultados

Se retira el 'gallo' Gallinari, leyenda de la canasta italiana

Obradovic, durante un partido del Partizan ABC
Pablo Lodeiro

Zeljko Obradovic (Cacak, Serbia, 65 años), rey de reyes, legendario entrenador del baloncesto europeo, ha confirmado su dimisión como entrenador del Partizan de Belgrado, el club de sus amores que ha dirigido en dos etapas, desde 1984 a 1991 y de 2021 hasta ... este miércoles. «No pude más, ya no tenía fuerzas», ha asegurado el técnico en un video en el que se despedía de manera definitiva de su parroquia, la misma que reunió el pasado jueves a más de 10.000 personas en el aeropuerto Nikola Tesla de Belgrado para intentar convencer al místico druida de que se mantuviese cerca de la marmita. Sin embargo, a un serbio de pura cepa es muy difícil hacerle cambiar de opinión y, ahora, Obradovic ya es historia del club.

