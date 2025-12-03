Obradovic no recula y dimite como entrenador del Partizan

Zeljko Obradovic (Cacak, Serbia, 65 años), rey de reyes, legendario entrenador del baloncesto europeo, ha confirmado su dimisión como entrenador del Partizan de Belgrado, el club de sus amores que ha dirigido en dos etapas, desde 1984 a 1991 y de 2021 hasta ... este miércoles. «No pude más, ya no tenía fuerzas», ha asegurado el técnico en un video en el que se despedía de manera definitiva de su parroquia, la misma que reunió el pasado jueves a más de 10.000 personas en el aeropuerto Nikola Tesla de Belgrado para intentar convencer al místico druida de que se mantuviese cerca de la marmita. Sin embargo, a un serbio de pura cepa es muy difícil hacerle cambiar de opinión y, ahora, Obradovic ya es historia del club.

Todo comenzó hace una semana, cuando el Partizan sumó ante el Panathinaikos su octava derrota consecutiva en la Euroliga. Tras el encuentro, Obradovic, en una maniobra inesperada, dijo que era el principal responsable de los malos resultados y presentó su dimisión de «forma irrevocable». El problema fue que la directiva dirigida por el presidente Ostoja Mijailovic, consciente de que perder de nuevo al mayor emblema de la historia del equipo supondría un terremoto sin precedentes, decidió rechazarla y poner un cheque en blanco para que el técnico pudiese reconstruir el proyecto.

El contrataque, sumado al apoyo incondicional de la afición, hizo que Obradovic pensara en recular y mantenerse en primera línea. Y, sin previo aviso, el balcánico confirmó su marcha mientras arremetía contra el gobierno del equipo. «El club debería funcionar como si todos fuéramos uno, pero desgraciadamente no es así», afirmó poco antes de cargar contra Zoran Savic, exjugador del Real Madrid y del Barcelona, y que, según Obradovic, había estado ejerciendo como director deportivo sin tener contrato.

Tras la tormenta, es momento de analizar el que ha sido uno de los técnicos más influyentes de la historia de la canasta europea, sino el que más. El de Cacak ha ganado la friolera de nueve Copas de Europa con Panathinaikos (cinco), Fenerbahçe, Real Madrid, Joventut y Partizan. Solo el equipo blanco posee má trofeos continentales que el serbio, una estadística que con dificultad volverá a reproducirse. Además, una Liga y una Copa Yugoslava, 11 ligas helenas, todas de manera consecutiva (2000-2011) y siete copas y cuatro y tres en Turquía completan su inigualable palmarés.

Sin embargo, su gesto más recordado se produjo hace tan solo cuatro campañas. Cuando más bajo estaba el Partizan, sobrepasado por su eterno enemigo, el Estrella Roja, Obradovic decidió volver su hogar y revertir la situación del baloncesto serbio. Tras su fichaje en 2021, los negros resurgieron al conquistar dos Ligas Adriáticas (2023 y 2025) y un campeonato de Serbia (2025), además de devolver al escudo a la Euroliga en 2023 después de varios años sin ser invitado a la competición.