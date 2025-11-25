Ayuso afirma que la NFL «muy seguramente» vuelva a Madrid en 2026 tras el éxito del Bernabéu

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha participado este martes en la presentación de la Final de la UEFA Women's Nation League, que se disputará el martes en el Metropolitano. En este acto, celebrado en la Ciudad del Fútbol ... de Las Rozas, la presidenta ha elogiado la fuerza del fútbol femenino y ha destacado el calendario deportivo excepcional que tiene Madrid por delante. Ayuso ha confirmado que la NFL volverá a Madrid «muy seguramente» el año que viene, tras el éxito del partido que disputaron Miami Dolphins y Washington Commanders en el Bernabéu el pasado 16 de noviembre.

De hecho, el jefe de la NFL Roger Goodell ya dio por hecho que la competición volverá en 2026 con un partido de temporada regular a Madrid. La competición en el Bernabéu dejó un impacto económico para la ciudad de 70 millones de euros.

En el acto de presentación del partido del próximo 2 de diciembre de la Final de la UEFA Women's Nation League, Ayuso ha comentado que este evento tiene para la Comunidad de Madrid una «vital importancia», por la imagen que se proyecta de esta región en el mundo.

«Hace que todo lo que estamos proyectando al mundo desde esta región sea mucho más completo. Tenemos un calendario excepcional, desde este último partido de la NFL, que muy seguramente vuelva el año que viene, a la Fórmula E y Fórmula 1, junto con el Eurobasket, una Champions, más la maratón de Madrid...», ha recordado la presidente regional.

Ahora, este partido del próximo martes en el estadio Metropolitano hace que todo sea «mucho más completo». «El deporte femenino está siendo un auténtico tsunami para las mujeres. El mundo es mucho más completo entre los dos. En la Comunidad de Madrid queremos que el deporte llegue hasta el último pueblo».

Ayuso ha elogiado la fuerza del deporte y en concreto del fútbol femenino: «Todos están viendo a estas mujeres, mujeronas, y ven que compitiendo se puede llegar como ellas, lejos, y son un ejemplo para todos».