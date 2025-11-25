Suscribete a
Ayuso afirma que la NFL «muy seguramente» vuelva a Madrid en 2026 tras el éxito del Bernabéu

La presidenta regional destaca el calendario deportivo excepcional que la Comunidad de Madrid tiene en los próximos meses y años

Ayuso ningunea a Óscar López en Madrid: «El señoro que ha puesto el PSOE hasta que se les ocurra algo»

Isabel Díaz Ayuso, durante el partido de la NFL en el Bernanéu, el pasado 16 de noviembre
Isabel Díaz Ayuso, durante el partido de la NFL en el Bernanéu, el pasado 16 de noviembre
Mariano Calleja

Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha participado este martes en la presentación de la Final de la UEFA Women's Nation League, que se disputará el martes en el Metropolitano. En este acto, celebrado en la Ciudad del Fútbol ... de Las Rozas, la presidenta ha elogiado la fuerza del fútbol femenino y ha destacado el calendario deportivo excepcional que tiene Madrid por delante. Ayuso ha confirmado que la NFL volverá a Madrid «muy seguramente» el año que viene, tras el éxito del partido que disputaron Miami Dolphins y Washington Commanders en el Bernabéu el pasado 16 de noviembre.

