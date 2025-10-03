Suscribete a
Todo irá bien

El Messi de los abogados

«Luego intentó levantar la misma cantidad al jugador, que le acabó pagando 1,5 millones por 'haber creado una zona de confort con el club'»

Bartomeu, citado como imputado

Dónde ver online y en televisión al Barcelona hoy de Champions y a qué hora juega el partido contra el PSG

Griezmann, un futbolista al que González Franco cobró una comisión de 1,5 millones cuando su fichaje por el Barça
Salvador Sostres

José Ángel González Franco es el barco pirata de la abogacía española. El juez le ha imputado por haber cobrado una factura de 1,7 millones a los expresidentes del Barcelona, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu: hizo ver que pactó la conformidad en ... el caso Neymar que en realidad pactó otro penalista. Tal acuerdo, con la Fiscalía y la Abogacía del Estado, tuvo el beneplácito de la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

