Laporta va al límite, el Barça va al límite, pero esto ya se sabe de cada año y cada año hay alguien que tiene otros intereses que se cruzan con los del Barcelona y entonces el problema se resuelve. La Navidad pasada Pedro Sánchez no ... tenía ningún interés político en molestar no sólo a los barcelonistas sino en general a los catalanes, y permitió por decreto las inscripciones de Pau Víctor y Dani Olmo.

Esta vez ha sido Tebas. Un poco Tebas y un poco Ter Stegen los que han acudido al rescate de la constante necesidad del presidente azulgrana. Se trataba de asumir, básicamente, que Ter Stegen va a estar unos meses de baja que muy probablemente no va a estar, para liberar el 40% de su salario y poder inscribir a Joan García. El portero alemán acepta la farsa porque ha negociado que el club le pague lo que le debe de contrato: una parte en dinero y la otra en especias. Las especias son poder marcharse libre en enero y jugar en algún equipo para asegurarse la titularidad de su selección en el Mundial del próximo verano.

Noticia Relacionada El Barça se mancha en la guerra del Congo Salvador Sostres «Que un club arruinado asuma como solución a sus problemas hurgar en la miseria tercermundista de un país pobre y en guerra cancela cualquier lección de superioridad moral que en nombre de 'los valores' pretenda dar en el futuro»

Tebas ha ayudado al Barça porque tiene problemas. Muchos problemas. A aquel fondo CVC que iba a regarnos de millones y que tenía que ser la salvación, la panacea, la solución a todos nuestros problemas, y del que con muy buen criterio Barça y Madrid no quisieron tener nada que ver; resulta que a aquel fondo que nos propuso e impuso don Javier, los equipos ingenuos que siguieron su consejo le deben ahora, en su conjunto, alrededor de 2.000 millones de euros. Y lógicamente no tienen con qué pagar. De ahí que Tebas haya tenido la idea de jugar un partido de la Liga en Miami. No será uno, claro. Ha empezado con el Barça-Villarreal pero quiere que en breve cada equipo acabe jugando por lo menos una vez en América o Asia. Y lo grave, lo patético es que no lo hace para promocionar el fútbol español y abrir futuras líneas de negocio sino para ingresar por cada partido y que los respectivos clubes puedan ir devolviendo la deuda.

La elección de los dos primeros equipos no ha sido causal: Laporta quiere quedar bien con Tebas y sentar el precedente de que algunos partidos se jueguen fuera de España para hacer su propio negocio cuando le convenga (recordemos que el clásico de vuelta de la temporada pasada a punto estuvo de jugarse en Arabia); y Paco Roig es un empresario, sabe de lo que habla, y está interesado en que la Liga se salve en las mejores condiciones porque es el ámbito en el que su equipo se desarrolla y obtiene su mayor gloria.

El sistema Tebas hace aguas: la Liga es cada vez menos competitiva, salvo contadas excepciones no hay dinero para fichar a los grandes jugadores y además muchos de los buenos que se han creado en España, se van porque con el sistema Tebas hemos perdido competitividad y no van bien los negocios que nos tenían que hacer ricos. Yo estoy a favor -y lo escribí hace poco- de abrir siempre mercados nuevos, pero lo que Tebas va a hacer con estos partidos en América o Asia no es ninguna estrategia comercial sino montarse ahí su tenderete con la cabra, la escalera y la trompeta por ver si nos tiran alguna moneda.

El Barça está desbordado, la Liga de Javier Tebas es un fracaso, y además un fracaso con deudas que obligan a los clubes al turismo mendiguero. Ter Stegen es un portero lesionado y en declive que busca a la desesperada su última posibilidad de brillar en un mundial, que de todos modos no le va a servir de nada porque yo no digo que Alemania vaya a hacer el ridículo pero ni mucho menos se cuenta entre las favoritas para ganarlo. Ésta ha sido la última triangulación del Barça. ¿Deprimente? Bueno, es lo de siempre con Laporta: tú crees que más al límite no se puede ir, pero igual de ésta ganamos la Champions.