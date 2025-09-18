Suscribete a
Las noticias de ABC: El embudo del sistema continúa con jóvenes mal pagados y pensiones en crecimiento

Fútbol

Lamine Yamal se convierte en cisma: sigue de baja tras jugar con dolor con España

El atacante no viaja a Newcastle y podría perderse dos partidos más de Liga por su problema en el pubis

Lamine no debió ser convocado

Lamine Yamal se lamenta tras fallar una ocasión
Sergi Font

El Barcelona debuta esta noche en la Champions ante el Newscatle (21.00 horas / Movistar+) sin la presencia de Lamine Yamal. El atacante ya era duda para estar sobre el césped de Saint James' Park cuando se quejó de las molestias en el pubis ... que le impidieron jugar el pasado domingo ante el Valencia. El dolor no ha menguado desde entonces, hasta el punto de no poder entrenar al ritmo del grupo durante toda la semana, lo que ha acrecentado la preocupación en el seno del club azulgrana, que ya mostró su malestar con la Federación y con Luis de la Fuente por alinear al jugador ante Bulgaria y Turquía. «Ya se fue de aquí con dolor, le dieron analgésicos, no se entrenó entre partidos y le hicieron jugar 73 y 79 minutos. Y entre los partidos, no se entrenó. Eso no es tener cuidado de los jugadores», criticó Hansi Flick en la previa del partido ante el Valencia.

