Lamine Yamal se convierte en cisma: sigue de baja tras jugar con dolor con España

El Barcelona debuta esta noche en la Champions ante el Newscatle (21.00 horas / Movistar+) sin la presencia de Lamine Yamal. El atacante ya era duda para estar sobre el césped de Saint James' Park cuando se quejó de las molestias en el pubis ... que le impidieron jugar el pasado domingo ante el Valencia. El dolor no ha menguado desde entonces, hasta el punto de no poder entrenar al ritmo del grupo durante toda la semana, lo que ha acrecentado la preocupación en el seno del club azulgrana, que ya mostró su malestar con la Federación y con Luis de la Fuente por alinear al jugador ante Bulgaria y Turquía. «Ya se fue de aquí con dolor, le dieron analgésicos, no se entrenó entre partidos y le hicieron jugar 73 y 79 minutos. Y entre los partidos, no se entrenó. Eso no es tener cuidado de los jugadores», criticó Hansi Flick en la previa del partido ante el Valencia.

Entonces esperaba, con suerte, que el jugador llegara a tiempo para enfrentarse al Newcastle este jueves, pero las previsiones no solo no se han cumplido sino que han empeorado y el objetivo en estos momentos según ha podido saber ABC es que pueda jugar algunos minutos ante la Real Sociedad dentro de diez días y estar al cien por cien para recibir al PSG en la segunda jornada de la liguilla europea. Se le da por perdido, salvo milagro, ante el Getafe este próximo fin de semana y en Oviedo en el choque intersemanal. «No sé si estará el domingo. No hay que presionar. Los médicos y técnicos son fantásticos, ya veremos cómo evoluciona. Debe volver si está al cien por cien, es joven y hay que cuidarlo», apuntaba el técnico germano, más comedido.

Desde los servicios médicos del club catalán deslizan la necesidad de ser prudentes con este tipo de molestias porque si deriva en lesión puede suponer largos periodos de baja. La naturaleza de la zona la convierte en problemática, ya que convergen diferentes músculos que pueden verse afectados, como los adductores, el conducto inguinal, los abdominales y, también, la cadera. Fisioterapia, estiramientos y mucha paciencia es el único tratamiento efectivo para combatir la pubalgia.

El enfado de Flick no disminuye pero también es consciente, como él mismo reconoció, que el jugador viajó a la convocatoria de España con molestias. De hecho, el malestar en la zona del pubis comenzó durante el partido ante el Levante en la segunda jornada liguera (23 de agosto) y se acentuó tras el enfrentamiento en Vallecas una semana después. En ambos duelos disputó todos los minutos en juego. Con solo tres días de descanso fue de la partida ante Bulgaria y tres días más tarde, en los que ni siquiera pudo entrenarse, frente a Turquía. Desde entonces, y ya van diez días, Lamine Yamal sigue tratándose con sesiones diarias de fisioterapia y masajes específicos para tratar de acortar los plazos de recuperación, aunque tanto los servicios médicos como el cuerpo técnico priorizan el descarte de riesgos. En una decisión consensuada han decidido no forzar su reaparición y más al tratarse de un trastorno con muchas probabilidades de recaída si no está bien curada.

Una de las pocas lecturas positivas que puede extraer Flick de la pubalgia de Yamal es la capacidad del equipo para sobreponerse a su ausencia. El Barcelona fue capaz de golear al Valencia (6-0) con el hispano-marroquí en el palco del Johan Cruyff, dato que contrasta con el del año pasado: solo fueron capaces de ganar dos encuentros (Brest en casa y Barbastro en Copa) de los cinco que disputaron sin él.