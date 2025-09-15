Suscribete a
Barcelona-Valencia en el Johan Cruyff: como un partido de las categorías inferiores

Con aforo para 6.000 aficionados y muchos vecinos viendo el choque desde los balcones de sus casas, no parecía un partido de la Liga entre dos históricos como Barça y Valencia

La lesión de Lamine que no le permitirá jugar ante el Valencia enfada a Flick

Imagen del estadio Johan Cruyff una hora antes del inicio del partido
Sergi Font

Barcelona

Curiosidad y nostalgia sobrevolaban los pasos de este redactor cuando se encaminaba hacia el estadio Johan Cruyff para vivir el Barcelona-Valencia. Curiosidad por ver cómo gestionaba el club azulgrana un partido de Primera división entre dos equipos históricos y de numerosa afición en ... un campo tan pequeño. Y nostalgia por la reminiscencia al ser golpeado por estímulos visuales y auditivos que evocaban crónicas y recuerdos de ligas menores durante la habitual beca en los inicios periodísticos de que suscribe estas líneas.

