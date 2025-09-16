Suscribete a
ABC Premium
sponsor

fútbol

La Champions sube el telón con el PSG como rival a batir

El equipo parisino, que defiende título, volverá a tener una primera fase bastante complicada

Luis Enrique, levantando la Champions el pasado mes de mayo en Múnich
Luis Enrique, levantando la Champions el pasado mes de mayo en Múnich reuters

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Champions 2025-2026 echa a andar este martes con los primeros seis partidos de la Fase Liga. Segunda temporada de la máxima competición continental con este formato nuevo de 36 equipos y de ocho encuentros para cada club, cuatro en casa y otros cuatro ... como visitante, pero todos ante distintos rivales. Eso genera calendarios bastante complicados, como los que tendrán el actual campeón y rival a batir, el PSG, el Bayern o el Real Madrid, a pesar de haber estado en el bombo número uno del sorteo, y otros más sencillos, como los que les ha tocado l Barça, el City o el Inter.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app