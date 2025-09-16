La osteomiopatía dinámica del pubis es una lesión que se produce por sobrecarga y que se ubica en la sínfisis púbica. En términos generales, su origen está en el desequilibrio entre la debilidad de la pared abdominal de los futbolistas, donde puede llegar a ... producirse incluso la llamada hernia del deportista, y la enorme potencia de los músculos adductores, que pueden llegar a producir micro-arrancamientos en su inserción púbica.

Su manifestación inicial es la pubalgia, el dolor que en la sínfisis púbica percibe el futbolista y que se traduce en una merma de su capacidad para competir. Su tratamiento va desde la corrección quirúrgica de la hernia del deportista, valorándose incluso la tenotomía de los adductores, hasta el tratamiento conservador que implica necesariamente la dosificación de minutos. Lo que no se hace son infiltraciones, especialmente con corticoides y anestésicos que, en muchos casos, provocan la rotura del tendón del adductor.

Si el paciente no manifiesta claramente el dolor que padece, existen escasos signos clínicos objetivos que nos permitan diagnosticar la lesión. A partir de ahí pueden utilizarse pruebas radiológicas como la ecografía, la resonancia e, incluso, la radiografía. Así que si Lamine padece una pubalgia, tal vez nunca debió ser convocado en esta ventana.

Así que la queja que manifiesta Flick es correcta. Si se confirma que el futbolista padece un cuadro de pubalgia, no debió disputar los minutos que jugó con la selección, pero tal vez su destinatario es equivocado. El seleccionador alinea o no al jugador en función de unos informes médicos que recibe y cuya piedra angular son indefectiblemente las sensaciones que el propio jugador refiere. Cuando se produce la convocatoria de un jugador que en su club considera que está lesionado, el procedimiento consiste en comunicar dicha circunstancia de manera oficial a la Federación. Y esta tiene la obligación preceptiva de comprobar, explorando al futbolista, si el obstáculo esgrimido por el club es correcto. No es el primer futbolista que ha cruzado el Atlántico simplemente para cumplir este trámite. No parece un método muy adecuado el intercambio de mensajes entre los técnicos con, además, una barrera idiomática.

Por cierto, Lamine llevaba disputados el 100% de minutos de los tres primero partidos del Barcelona. Ahí lo dejo.