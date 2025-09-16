Suscribete a
ABC Premium
sponsor

el bisturí

Lamine no debió ser convocado

La queja que manifiesta Flick es correcta. Si se confirma que el futbolista padece un cuadro de pubalgia, no debió disputar los minutos que jugó con la selección, pero tal vez su destinatario es equivocado

Lamine no debió ser convocado

DOCTOR RIPOLL

La osteomiopatía dinámica del pubis es una lesión que se produce por sobrecarga y que se ubica en la sínfisis púbica. En términos generales, su origen está en el desequilibrio entre la debilidad de la pared abdominal de los futbolistas, donde puede llegar a ... producirse incluso la llamada hernia del deportista, y la enorme potencia de los músculos adductores, que pueden llegar a producir micro-arrancamientos en su inserción púbica.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app