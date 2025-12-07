Suscribete a
Así fueron las escandalosas pifias de Gazzaniga en Elche

liga | jornada 15

Nefasta tarde del portero del Girona en la clara derrota de su equipo (3-0)

Papu Gómez: «El Sevilla me dejó solo; aprovechó el dopaje para echarme»

Gazzaniga, durante el calentamiento previo al partido de Elche
Gazzaniga, durante el calentamiento previo al partido de Elche

A. L. Menéndez

Estatuta, error y garrafal regalo. Tres desafortunadas acciones y otros tantos goles que le costaron el partido a su equipo. Gazzaniga (33 años), portero argentino del Girona, vivió este domingo una tarde para olvidar en Elche. El conjunto catalán perdió 3-0 y el cancerbero argentino fue protagonista, para mal, en los tantos ilicitanos.

