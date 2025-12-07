Así fueron las escandalosas pifias de Gazzaniga en Elche

Estatuta, error y garrafal regalo. Tres desafortunadas acciones y otros tantos goles que le costaron el partido a su equipo. Gazzaniga (33 años), portero argentino del Girona, vivió este domingo una tarde para olvidar en Elche. El conjunto catalán perdió 3-0 y el ... cancerbero argentino fue protagonista, para mal, en los tantos ilicitanos.

1-0, minuto 40

Sin duda, el gol menos achacable a Gazzaniga. Hace la estatua, pero no es fácil reaccionar al zurdazo de Valera que se cuela pegado al poste izquierdo del guardameta.

2-0, minuto 52

Contragolpe del Elche, culminado con un pase de Fort a Rafa Mir. Este se interna en el área, muy escorado a la derecha y dispara. Gazzaniga, pese a estar bien colocado y en la trayectoria del balón, no es capaz de interceptarlo. Se lanza al suelo, pero la pelota, rasa, pasa rozándole la pierna izquierda.

3-0, minuto 57

Imperdonable. Vitor Reis, presionado por Rafa Mir, le cede el balón a Gazzaniga en el área. El portero, pese a tener al jugador contrario justo delante, intenta devolverle el balón a su defensa al primer toque. El delantero intercepta la pelota con la pierna izquierda y remata con la derecha a puerta vacía.

Finalizado el partido, Míchel, entrenador del Girona, dio la cara por el argentino y justificó una titularidad puesta en duda por muchos aficionados del equipo gerundense: «Tuvo un mal día, pero si juega es por lo que trabaja en el día a día. Nos ha dado mucho y es importante para nosotros. Está preocupado y triste, pero hay que saber levantarse de estos golpes que te da el fútbol. Nuestro problema es el colectivo, no podemos poner el foco en un jugador».