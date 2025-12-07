fútbol
Así fueron las escandalosas pifias de Gazzaniga en Elche
liga | jornada 15
Nefasta tarde del portero del Girona en la clara derrota de su equipo (3-0)
A. L. Menéndez
Estatuta, error y garrafal regalo. Tres desafortunadas acciones y otros tantos goles que le costaron el partido a su equipo. Gazzaniga (33 años), portero argentino del Girona, vivió este domingo una tarde para olvidar en Elche. El conjunto catalán perdió 3-0 y el ... cancerbero argentino fue protagonista, para mal, en los tantos ilicitanos.
1-0, minuto 40
Sin duda, el gol menos achacable a Gazzaniga. Hace la estatua, pero no es fácil reaccionar al zurdazo de Valera que se cuela pegado al poste izquierdo del guardameta.
💎 EL ELCHE JUEGA MUCHO.— Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) December 7, 2025
Golazo para abrir la lata, @elchecf.
Febas ➡️ Héctor Fort ➡️ Germán Valera. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/TEvozSa2cE
2-0, minuto 52
Contragolpe del Elche, culminado con un pase de Fort a Rafa Mir. Este se interna en el área, muy escorado a la derecha y dispara. Gazzaniga, pese a estar bien colocado y en la trayectoria del balón, no es capaz de interceptarlo. Se lanza al suelo, pero la pelota, rasa, pasa rozándole la pierna izquierda.
3-0, minuto 57
Imperdonable. Vitor Reis, presionado por Rafa Mir, le cede el balón a Gazzaniga en el área. El portero, pese a tener al jugador contrario justo delante, intenta devolverle el balón a su defensa al primer toque. El delantero intercepta la pelota con la pierna izquierda y remata con la derecha a puerta vacía.
𝑻𝒊𝒆𝒓𝒓𝒂, 𝒕𝒓𝒂́𝒈𝒂𝒎𝒆... 🫣— Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) December 7, 2025
El error de Gazzaniga.
El doblete de Rafa Mir. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/3BGSl02LH1
Finalizado el partido, Míchel, entrenador del Girona, dio la cara por el argentino y justificó una titularidad puesta en duda por muchos aficionados del equipo gerundense: «Tuvo un mal día, pero si juega es por lo que trabaja en el día a día. Nos ha dado mucho y es importante para nosotros. Está preocupado y triste, pero hay que saber levantarse de estos golpes que te da el fútbol. Nuestro problema es el colectivo, no podemos poner el foco en un jugador».
