Fútbol
El primer gol de la Liga 2025-26, un chiste en una lamentable tarde de Gazzaniga
El portero argentino también regalaba el tercer tanto al Rayo en una acción en la que era expulsado después de cometer un absurdo penalti
La Liga 2025-26 ha echado a andar este viernes en el estadio Montilivi, donde se enfrentaban el Girona y el Rayo Vallecano, un partido marcado por el fuerte calor en el campo del conjunto catalán y en el que se ha celebrado el primer gol del nuevo campeonato. Un tanto obra de Jorge de Frutos tras un error grosero del guardameta Gazzaniga.
El gol de De Frutos pasa a la historia de la Liga por ser el primero del campeonato, pero no por su belleza ni dificultad porque el jugador del conjunto madrileño solo tenía que empujar el balón a la red después de un grave error del meta gerundense.
La celebración de Jorge de Frutos llegaba en el minuto 18 tras una pifia de Gazzaniga, que fallaba un pase atrás a un compañero y dejaba el balón en bandeja al futbolista franjirrojo, que a puerta vacía solo tenía que empujar el balón para firmar el primer tanto de la temporada.
Un jarro de agua fría que tenía continuidad apenas dos minutos después, cuando llegaba el segundo gol del Rayo, obra de Álvaro, aunque en esta ocasión el meta argentino no tenía ninguna culpa.
Sí volvía a liarla Gazzaniga antes del descanso, cuando perdía el balón al intentaba regatear a De Frutos dentro del área. El balón golpeaba en el jugador rayista, que caía derribado por el portero.
Alberola decretaba penalti y mostraba la roja al argentino, que abandonaba el campo cabizbajo después de un estreno de liga lamentable.
