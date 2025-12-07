Suscribete a
ENTREVISTA ABC

Papu Gómez: «El Sevilla me dejó solo; aprovechó el dopaje para echarme»

El delantero argentino atiende a ABC en su vuelta al fútbol, en el Padova de la segunda división italiana, después de dos años de sanción tras dar positivo por terbutalina

La trampa sube al ring: Antidopaje pone la lupa en los deportes de contacto

Papu Gómez, durante su etapa en el Sevilla
Julio Ocampo

Julio Ocampo

Según los códigos que rigen el alma, la Copa del Mundo en Qatar 2022 es, quizás, la gesta menor del Papu Gómez (Buenos Aires, 1988). A nivel deportivo, y teniendo en cuenta que acaba de volver tras una sanción por dopaje de dos años, ... ha elegido el Padova Calcio (Serie B) para comenzar nuevamente. Para recuperar su voltaje, su finura, su pie de terciopelo y su tercer ojo. Al final, son las decisiones de cada uno los insondables que marcan el camino de las personas, sobre todo a nivel humano. Es fantástico, pero también resulta virulento y sobrecogedor.

