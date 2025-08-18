Rafa Mir, tras llegar al Elche: «El tiempo pone cada cosa en su sitio»

El Sevilla anunció el domingo que Rafa Mir jugará como cedido durante la temporada 25-26 en el Elche CF. El cuadro ilicitano cuenta con una opción de compra para hacerse definitivamente con los derechos del delantero que se marcha de Nervión al no tener espacio en el proyecto deportivo de Matías Almeyda.

Tras anunciarse su llegada al Elche, club con el que podría debutar este mismo lunes, Rafa Mir ha compartido sus sensaciones en un vídeo difundido por el propio club franjiverde. Entre otros asuntos, el ariete ha recalcado que su padre, Magin Mir (exfutbolista del Elche) ha sido clave para que el futbolista finalmente se decante por la propuesta del recién ascendido.

«Mi padre me ha hablado maravillas de Elche, que tiene una grandísima afición que siempre apoya al equipo. Fue súper feliz aquí y espero yo estar a ese nivel. Ya he celebrado algún gol aquí y ahora me gustaría celebrarlo con esta camiseta. Va a ser un año importante, pero tengo toda la ilusión y las ganas para poder disfrutar de Elche, con la gente de Elche y darle muchas alegrías. Creo que es un proyecto serio, un club familiar, un club que tiene muchas ganas de seguir creciendo y haciéndolo bien y es un poco como estoy yo ahora. Tengo ganas de disfrutar, de recibir ese cariño de la gente, de los compañeros. Hay que trabajar y buscar esa mejor vesión que he tenido, que he demostrado y que últimamente no ha podido salir por muchísimas circunstancias. Mi padre quería que continuara en España. Pensábamos que Elche era una grn oopción. Él ya estuvo aquí y vio todo esto. Espero que hagamos un gran año como hicieron ellos pero que consigamos el objetivo y disfrutemos mucho. Vengo con todas las ganas e ilusión de demostrar el futbolista que soy, que ya lo he hecho y está ahí. Hay que sacarlo y creo que este es un gran proyecto para poder hacerlo.El tiempo pone cada cosa en su sitio. Se han hablado muchas cosas de mí. Sé el futbolista que soy y lo sacaré en el campo. Mucho Elche», comentó.

Rafa Mir ha contado con varias propuestas para poder salir del Sevilla durante el verano, pero ninguna de ellas ha fructificado hasta que finalmente recalar en el Elche ha sido bien visto por parte del delantero murciano.