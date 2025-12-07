Lando Norris no falla y es el 35 campeón de la historia de la F1

Abu Dabi regala emociones en un deporte que se regula por cronómetros y matemáticas. Lando Norris no comete errores y es campeón del mundo, el número 35 de la historia, el undécimo británico. Un piloto más bien frío que ha aprovechado la velocidad del mejor ... coche de 2025, el McLaren con motor Mercedes. Tirando de calculadora acabó tercero en Abu Dabi en una carrera ganada por Max Verstappen, implacable el holandés, subcampeón por solo dos puntos. Fernando Alonso acabó sexto en una gran carrera.

A Verstappen le ha faltado nada, un adelantamiento, un detalle para ser campeón por quinta vez. Remontada histórica del neerlandés, que ganó en Abu Dabi como mandan los cánones. Venció Verstappen, pero no sufrió Norris, provisto de sangre fría para templar con todas las situaciones de carrera y acabar sólido, lloroso y emocionado.

La carrera amanece lenta, como estaba previsto porque a Verstappen, que sale bien y no comete errores, le interesa que se apriete el pelotón y que cualquier piloto atosigue a Norris y a Piastri. Es una estrategia que necesita de los demás y del propio rendimiento por la parte del holandés, mientras que a Norris le interesa lo contrario: velocidad y separarse del grupo.

En McLaren sucede lo que en todos los equipos que ganan o que poseen un coche líder. Saltan chispas entre sus pilotos. También sucede en Abu Dabi, donde Oscar Piastri arriesga y compromete las opciones de su compañero y líder Lando Norris. Lo ataca por fuera en la vuelta dos, se pone en paralelo, Norris no quiere líos y cede la posición al australiano.

La carrera es larga, 58 vueltas, y Norris lo sabe. Usa la calculadora desde hace varios grandes premios, no quiere líos, le interesa el aire limpio en su cara y en su coche, nada de refriegas.

Sin arriesgar

El británico no se pone nervioso con la tercera posición, a un paso del precipicio, si es cuarto no se lleva el título, y tiene a Leclerc con gran ritmo a menos de un segundo y tiro de DRS durante muchas vueltas.

Verstappen manda sin escaparse, como era de suponer, el que más tiene que arriesgar, y Piastri juega al rebote de lo que pueda suceder. Toda la atención está en Norris, cuyas maniobras juiciosas dan sentido a su opción de título. Para en la vuelta 17, adiós a los neumáticos amarillos. Sale con tráfico, pero lo solventa con autoridad. Antonelli, Sainz, Stroll y Lawson no oponen réplica.

Sí lo hace Tsunoda, el compañero de Verstappen recién despedido de Red Bull. «Dejádmelo a mí», dice. El japonés mueve el coche, tapona a Norris y lo obliga en el ziga zag a adelantarlo por fuera de la pista. Momento de tensión, los comisarios investigan la acción. Vueltas de paroxismo en McLaren. Pero la resolución es justa: cinco segundos de sanción a Tsunoda por forzar a un rival fuera de la pista, y sin castigo para Norris.

Los estrategas de McLaren, que han fallado en las últimas carreras, secundan el talante conservador de Norris con decisiones certeras desde el garaje. Para dos veces el británico, siempre ruedas nuevas para asegurar, mientras el Verstappen líder ve como se van esfumando sus posibilidades del quinto título.

En medio de esa lucha es encomiable la pelea de Fernando Alonso en posiciones delanteras, quinto, sexto o séptimo, el español tiene ritmo con el Aston Martin para luchar por puntos. Carlos Sainz está mucho más lejos, fuera de los diez primeros aunque se aproxima en la recta final.

«¿Le coge Charles o no?», pregunta Verstappen por radio. Pero Leclerc, cuarto, tiene el mismo ritmo que Norris, tercero. Todo va de cara para entronizar al británico.

El final de la carrera es una plácida versión del Mundial, nada que ver con otros desenlaces frenéticos, 2007 (Raikkonen ante Alonso y Hamilton), 2008 (Hamilton en la última curva ante Massa), 2010 (Vettel ante el error de Ferrari con Alonso), 2021 (Verstappen ante Hamilton en la última vuelta). Verstappebn gana, pero Norris no sufre, tercero en Abu Dabi y campeón del mundo.