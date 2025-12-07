Suscribete a
Lando Norris se proclama campeón del mundo tras ser 3º en un GP de Abu Dabi que ganó Max Verstappen

fórmula 1 - GP abu dabi

Lando Norris no falla y es el 35 campeón de la historia de la F1

El británico acaba tercero en una carrera de seguridad ganada por Verstappen. Alonso, sexto

Perfil | El campeón que no quiso los millones de su padre

Así vivimos la última y decisiva carrera del Mundial 2025

Clasificaciones GP Abu Dabi y Mundial

Norris, saliendo del garaje de McLaren afp
José Carlos Carabias

Abu Dabi regala emociones en un deporte que se regula por cronómetros y matemáticas. Lando Norris no comete errores y es campeón del mundo, el número 35 de la historia, el undécimo británico. Un piloto más bien frío que ha aprovechado la velocidad del mejor ... coche de 2025, el McLaren con motor Mercedes. Tirando de calculadora acabó tercero en Abu Dabi en una carrera ganada por Max Verstappen, implacable el holandés, subcampeón por solo dos puntos. Fernando Alonso acabó sexto en una gran carrera.

Artículo solo para suscriptores
