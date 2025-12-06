Pepe Martí sale ileso de un espectacular accidente en su estreno en la Fórmula E

Pepe Martí ha tenido un debut accidentado en la Fórmula E. El piloto español, el único en la parrilla de la categoría eléctrica de monoplazas, sufrió un fuerte accidente durante el e-Prix de Sao Paulo, primera cita de la temporada, después de no ... advertir que se había declarado bandera amarilla en toda la pista.

El barcelonés, que había salido desde la decimocuarta posición, circulaba en ese momento en la novena plaza después de una gran remontada al volante del Cupra. A falta de cuatro vueltas y con el coche con más energía que el deus predecesores el podio era, incluso, una opción viable. Sin embargo, la bandera amarilla le pilló desprevenido, y no redujo lo suficiente la velocidad para evitar el choque con los dos pilotos que le precedían: Nico Muller y Antonio Félix da Costa, dos de los veteranos del campeonato.

A massive incident in São Paulo



Martí, de 20 años y miembro del equipo júnior de Red Bull hasta la pasada temporada, pagó su inexperiencia con el bólido eléctrico y embistió con fuerza a sus dos rivales. El resultado fue catastrófico. El coche de Martí salió volando por encima de los otros dos antes de caer de nuevo sobre el asfalto de espaldas y dar dos vueltas de campana hasta detenerse.

Martí pudo salir del coche por su propio pie sin heridas de gravedad y visiblemente molesto por lo ocurrido. La victoria en esta prueba inaugural se la acabó llevando el británico Jake Dennis (Andretti), que partía desde la primera posición de la parrilla por la sanción de tres puestos al poleman, Pascal Wehrlein (Porsche).