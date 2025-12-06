Suscribete a
Pepe Martí sale ileso de un espectacular accidente en su estreno en la Fórmula E

El piloto español, en plena remontada, no se percató de una bandera amarilla y embistió a los dos rivales que le precedían

Javier Asprón

Pepe Martí ha tenido un debut accidentado en la Fórmula E. El piloto español, el único en la parrilla de la categoría eléctrica de monoplazas, sufrió un fuerte accidente durante el e-Prix de Sao Paulo, primera cita de la temporada, después de no ... advertir que se había declarado bandera amarilla en toda la pista.

