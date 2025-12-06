Suscribete a
fórmula 1 - abu dabi

Verstappen roza la perfección y logra la pole ante Norris y Piastri

El holandés saca lo mejor de sí mismo en la momento de máxima tensión, y y sus rivales no fallan. Magnífico Alonso, sexto

Clasificaciones Abu Dabi

La jefa de Red Bull que puede decidir el Mundial

Verstappen vuela en Abu Dabi
José Carlos Carabias

En el momento de máxima exigencia, cuando no hay luz al fondo de callejón, emerge el mejor. Max Verstappen consigue la pole en Abu Dabi, pone a la Fórmula 1 en fila detrás de él y dice con el cronómetro en la mano a Norris ... o Piastri que han de ganarle para ser campeones. Detrás de él, los dos McLaren, Norris segundo, Piastri tercero en una pole emocionante. Alonso, magníficio, saldrá sexto.

