Verstappen roza la perfección y logra la pole ante Norris y Piastri

En el momento de máxima exigencia, cuando no hay luz al fondo de callejón, emerge el mejor. Max Verstappen consigue la pole en Abu Dabi, pone a la Fórmula 1 en fila detrás de él y dice con el cronómetro en la mano a Norris ... o Piastri que han de ganarle para ser campeones. Detrás de él, los dos McLaren, Norris segundo, Piastri tercero en una pole emocionante. Alonso, magníficio, saldrá sexto.

Clasificaciones Abu Dabi

Q1, Hamilton de nuevo eliminado

A Norris se le atraganta la presión en su primer match ball del fin de semana que lo debería coronar. En la Q1 ronda la zona media sin aproximarse a los mejores tiempos, acaba sexto por detrás de Fernando Alonso, que arriesga en el segundo intento y coloca su Aston Martin número 14 en cuarta posición, a solo dos décimas de Piastri, el mejor tiempo. Norris no muestra el diente de momento. Buena tanda para Carlos Sainz, séptimo. Y como siempre solvente Verstappen, segundo, siempre al acecho.

Hamilton tiene que pedir perdón otra vez, temporada nefasta en su debut con Ferrari. Por tercera vez consecutiva es eliminado en la Q1, un desastre para el piloto con más títulos de la historia (7) que está naufragando por completo con el coche rojo. Decimosexto, una ruina.

Q2, Alonso cuarto

Alonso junta una clasificación sorprendente en Abu Dabi. En un Aston Martin que ha sido un desastre este año y que no se esperaba ninguna mejoría, menos en la última carrera, de pronto revive en el desierto del Golfo Pérsico en la manos del asturiano. Alonso vuelve a hacerlo. A punto de la eliminación, con el cronómetro ya a cero, completa una vuelta estupenda y se coloca cuarto, en los tiempos de Norris y Verstappen y por delante de Piastri.

Russell marca el mejor registro, el Mercedes es un invitado potente en este circuito, y los tres que se juegan el título no cometen errores. Aunque el más vivo parece Verstappen. Carlos Sainz cae eliminado en la Q2, los dos Williams fuera de la ronda final porque Albon cayó en la Q1.

Q3,

Verstappen sale el primero en la tanda final y quiere marcar terreno. En una vuelta sobresaliente pinta de morado los tres sectores del circuito (mejor tiempo en todos), baja hasta el 1.22:2, magnífico y con ánimo de asustar a los McLaren. Pero los papaya aguanta el primer envite: Piastri segundo a 0,5 y Norris tercero a 0,6. Alonso sigue en onda, séptimo.

Indomable el holandés repite la jugada en el último intento, tres sectores en morado para decretar la superioridad de un piloto único. Pole para Verstappen, por delante de Norris y Piastri. No falla nadie, todos en línea a por el título. Y Alonso, sexto, extraordinario rendimiento del Aston Martin.