Suscribete a
ABC Premium

baloncestio / euroliga

De las calles de Údine a las de Tenerife: El deporte actúa contra Israel como si no hubiera plan de paz

La estabilidad de Oriente no sacia a los grupos propalestinos, que piden la expulsión de los clubes hebreos

Entrevista a Bellerín: «El fútbol está dormido ante la atrocidad en Gaza»

Manifestación propalestina durante la previa del Italia - Israel en Údine
Manifestación propalestina durante la previa del Italia - Israel en Údine Reuters
Pablo Lodeiro

Pablo Lodeiro

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Sonríe Trump, sonríe Netanyahu y, sobre todo, sonríe Oriente Próximo. El acuerdo de paz sobre la guerra entre Israel y Hamás en la franja de Gaza y Cisjordania, alcanzado el pasado lunes, ha supuesto una ola de estabilidad tras dos ... años de cruento conflicto. Sin embargo, mientras la comunidad internacional celebra el pacto y mira hacia el futuro con esperanza, ahora el deporte, tras años de neutralidad y de ponerse de perfil, parece dispuesto a meter el bisturí en sus competiciones y llevar a la cancha una fricción que ya pertenece a los libros de historia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app