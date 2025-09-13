Suscribete a
Vuelta a españa

Vingegaard muestra su orgullo de campeón a los activistas insolidarios

El danés vence en la Bola del Mundo y se adjudica la Vuelta después de un intento de reventar la carrera por parte de los manifestantes pro Palestina

El director de Israel se marcha de la Vuelta 

Vingegaard, en la cima de la Bola del Mundo
Vingegaard, en la cima de la Bola del Mundo
José Carlos Carabias

Navacerrada (Madrid)

El ciclismo sortea obstáculos como fórmula de vida, en modo equilibrista, siempre al límite del precipicio. La Vuelta llega a su penúltima parada pese al intento de los activistas contra el equipo Israel y a favor de Palestina de reventar la prueba antes de la ... subida a Navacerrada. Un asalto a la carretera que los ciclistas, los coches, la caravana esquivan con la habilidad que emplean para rehuir otros problemas en este maravilloso deporte. Los insolidarios que alentaban protestas pacíficas no detuvieron la Vuelta, que vivió una exhibición de campeón de Jonas Vingegaard, un doble vencedor del Tour que ganó en la montaña salvaje y se adjudica la carrera con toda justicia.

