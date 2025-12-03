El milagro de Zakaria, el goleador que renació tras una caída de cinco metros contra las rocas

El Deportivo de La Coruña, escudo maldito como pocos en la geografía española, antaño víctima de incendios, diluvios universales y penaltis que parecieron ser lanzados por el mismísimo diablo, vuelve a beber de la fuente de la esperanza y, esta campaña, aspira a ... alcanzar la Primera división por primera vez desde 2018. Los gallegos, el pasado sábado, sumaron ante el Albacete (0-2) su quinta victoria consecutiva en Segunda, tres puntos que les permitieron prolongar el intenso combate que comparten con el Racing de Santander por la plaza que da acceso al ascenso directo.

En el Carlos Belmonte, Juan Diego Molina 'Stoichkov' abrió el marcador pero los locales, tras mucho remar, comenzaron a rozar el empate. Es por eso que el técnico hercúleo, Antonio Hidalgo, decidió sacar en el 83 a Zakaria Eddahchouri (Papendrecht, Países Bajos, 25 años). Seis minutos después, el Dépor ya había firmado el 0-2 definitivo.

Nada más salir del banquillo, el delantero neerlandés solo necesitó un par de toques y un fuerte disparo cruzado para anotar su noveno tanto de la temporada, una ecuación que, desde agosto, se ha vuelto de lo más recurrente en el equipo blanquiazul. Zakaria, aunque comenzó la campaña como titular, se ha especializado en decidir choques como suplente, pues cinco de los nueve que hay en su zurrón se dieron bajo estas circunstancias. Su cúlmen, ante el Mirandés el pasado 13 de septiembre, cuando selló un triplete en tan solo 20 minutos sobre el césped.

De hecho, es el jugador de las segundas divisiones europeas que más tantos produce, 14 si se suman sus asistencias hasta la fecha. Iñigo Vicente, del Racing, le iguala, aunque solo ha perforado tres veces la portería rival y ha disputado 429 minutos más que Zakaria. Hoy, ante el Sabadell en la segunda ronda de la Copa del Rey (19.00 horas), el deportivista tendrá oportunidad de aumentar la sorprendente cifra, la misma que fue precedida de un accidente que pudo costarle la vida.

El pasado sábado 18 de mayo, cerca de la medianoche, el servicio de Emergencias de la ciudad de La Coruña recibió una llamada. Al parecer, una persona se había caído desde el paseo marítimo a una zona rocosa de Os Pelamios del barrio de Monte Alto, que cuenta con una diferencia de altura de cinco metros aproximadamente con respecto a la calzada. Sin demora, se desplegó un fuerte dispositivo, que incluyó coches policiales, unidades de los bomberos, dos lanchas del Grupo de Rescate Acuático e incluso el despegue de un helicóptero Helimer 401 de Salvamento Marítimo. Existía el temor a que el perjudicado se hubiese precipitado al mar en medio de una oscura y profunda noche en una zona en la que, además, hay fuertes corrientes por estar cercana al fin de la ría que surge de la urbe.

Zakaria, en el momento que es rescatado por los servicios de emergencia ABC

La sorpresa llegó cuando en la camilla sujetada por una grúa apareció Zakaria, que fue rápidamente reconocido por los servicios de emergencias. Como explicó su hermano, que le acompañaba en el momento de los hechos, el delantero quiso sacarse un 'selfie' con tan mala suerte que acabó precipitándose hacia las rocas. Sin embargo, tras ser trasladado al hospital, solo se le diagnosticaron heridas leves y una pequeña contusión en el pecho y, después de un tiempo en observación, fue dado de alta y volvió con normalidad a los entrenamientos del Deportivo. «Gracias a todos por los mensajes de cariño. Ha sido un susto grande, pero ya estoy bien. ¡Forza Dépor!», declaró a las horas de ser rescatado.

Desde ese momento, el neerlandés se ha convertido en superhéroe. Como Hulk y su accidente con los rayos gamma, Spiderman con la picadura de una araña radioactiva o, por qué no, Obelix y su hundimiento en una marmita, a Zakaria, su incidente en las playas gallegas parece haber servido de antesala al mejor momento de su carrera.

Después de no destacar en la cantera del Feyenoord, pasó por el Go Ahead Eagles, el Koninklijkey y el Telstar, todos ellos de la segunda categoría holandesa. Necesitado de un nuevo paso con el que acelerar su progresión, el Dépor, obligado a firmar un goleador, llamó a su puerta y hace casi un año pagó cerca de 300.000 euros, según medios de su país, para hacerse con sus servicios hasta 2028. Once meses después, y tras un desembarco un poco frío, la grada de Riazor ruge como un ejército cuando el neerlandés salta al verde. Saben que, con él en el bando blanquiazul, el gol cada vez está más cerca.

