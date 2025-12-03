Suscribete a
El milagro de Zakaria, el goleador que renació tras una caída de cinco metros contra las rocas

El delantero del Dépor, que hoy se mide al Sabadell en Copa, sobrevivió al duro percance y ahora es el que más tantos produce de las segundas europeas

Zakaria celebra un gol con el Deportivo
Pablo Lodeiro

Pablo Lodeiro

El Deportivo de La Coruña, escudo maldito como pocos en la geografía española, antaño víctima de incendios, diluvios universales y penaltis que parecieron ser lanzados por el mismísimo diablo, vuelve a beber de la fuente de la esperanza y, esta campaña, aspira a ... alcanzar la Primera división por primera vez desde 2018. Los gallegos, el pasado sábado, sumaron ante el Albacete (0-2) su quinta victoria consecutiva en Segunda, tres puntos que les permitieron prolongar el intenso combate que comparten con el Racing de Santander por la plaza que da acceso al ascenso directo.

