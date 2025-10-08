El Barça le niega al Hapoel de Jerusalén el uso de sus instalaciones

Tras meses de aparente neutralidad, el baloncesto ha sido invadido de manera definitiva por el conflicto entre Israel y Hamás. Los bandos comienzan a formarse y el último en tomar medidas ha sido el Barcelona de baloncesto. Los catalanes, que hasta la fecha ... nunca se habían manifestado de forma contundente sobre la contienda, han dado un paso firme al negarle al Hapoel de Jerusalén el uso de sus instalaciones.

El equipo israelí tiene previsto jugar la semana que viene contra el Manresa en la segunda jornada de la Eurocup. Su plan era viajar el miércoles 15 a la capital catalana, entrenarse en el Palau azulgrana por la mañana y, poco después, poner rumbo a la localidad manresana para disputar el encuentro, fechado a las 20.45 horas.

Sin embargo, el club ha desbaratado la iniciativa y, como asegura la agencia EFE, ha negado la petición del Hapoel escudándose en motivos logísticos y de orden público, conscientes los barceloneses de que una importante parte de la sociedad española se opone con fervor a la campaña militar ejecutada por Israel en Cisjordania y la Franja de Gaza.

Además, el Barça ha asegurado que es el Manresa, como equipo local, el encargado de proporcionar a su rival las instalaciones necesarias para su ejercitación. El problema es que, la semana pasada, varios grupos de aficionados del conjunto manresano hicieron público un comunicado en el que se oponían a la celebración del duelo contra el Jerusalén, tildando de «absolutamente inaceptable» la presencia de un equipo israelí en su estadio.

La situación no es un episodio aislado y, ese mismo miércoles, el Valencia recibirá en el Roig Arena al Hapoel de Tel Aviv en la cuarta jornada de la fase regular de la Euroliga, un choque que cuenta con la desaprobación del movimiento propalestino BDS (Por el Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel), cuyos integrantes han amenazado con organizar una protesta en los aledaños del pabellón si no se cancela.

Más polvareda ha levantado el La Laguna Tenerife - Bnei Herzliya del 14 de octubre, perteneciente a la tercera fecha de la Champions League. El alcalde socialista de la localidad tinerfeña, Luis Yeray Gutiérrez, aseguró en una entrevista radiofónica que solicitará al Consejo Superior de Deportes (CSD) la suspensión del enfrentamiento. «No nos podemos poner de perfil ni blanquear un comportamiento atroz», aseguró Gutiérrez.

Aunque sean muchas las oposiciones a la participación de equipos israelíes en las competiciones europeas de baloncesto, la decisión final está en el tejado de los organizadores, en este caso la Euroliga y la FIBA. De momento, el CEO de la primera, el lituano Paulius Motiejunas, se pronunció hace una semana al respecto y aseguró que la intención de la Euroliga siempre ha sido la de seguir la estela de otros campeonatos y deportes.

Pese a todo, parece que el baloncesto y los clubes israelíes seguirán de la mano a corto plazo. Sin ir más lejos, este miércoles se disputa el derbi de Tel Aviv entre el Hapoel y el Maccabi, aunque será en la capital búlgara de Sofía, a más de 12.000 kilómetros de sus hogares.