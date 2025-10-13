Bellerín: «El fútbol está dormido ante la atrocidad en Gaza»

-Como persona y deportista comprometido, ¿qué opina de lo que ha ocurrido en Gaza?

-Tengo la opinión de que se está cometiendo un genocidio. En nuestro teléfonos lo estamos viendo. Hace cinco años igual nos preguntaban por el conflicto Israel-Palestina y decíamos ... que 'oye, no tengo mucha información, es que es algo que empezó en el 48, muchas cosas'. Y te lo podía comprar pero ahora no te puedo comprar nada. Ahora hay un gobierno que está matando civiles, niños y que está dejando que se mueran de hambre. Estamos el resto del mundo viendo y que parece que por mucho que hagamos nada va a cambiar. Y hay una sensación de impunidad, de injusticia y frustración y dolor constante porque no sé cómo podemos seguir viendo eso. Soy una persona que siento el dolor del mundo y cuando veo esas imágenes no soy capaz de procesarlo de forma real. Siempre voy a utilizar este altavoz para reivindicar siempre y creo que ya la situación está en un punto de que no sé quien no entienda y sepa reconocer que es un genocicio creo que no lo entiende bien, no sabe lo questá pasando. Da un punto que da igual. Creo que como futbolistas tendríamos que hacer muchísimo más, clubes, organizaciones que tienen poder en el fútbol. Con Ucrania se hizo muy rápido. Ahora hay otros intereses y se está demostrando por delante y por detrás. Lo que más me duele es que ahora después de todo este tiempo que ha pasado de repente el fútbol se está despertando alguna protesta que luego la liga quiere tapar y luego el otro tal. Y nosotros somos un altavoz social increíble. Se habla de fútbol todos los días en los bares, las calles, los niños... Y no estamos dando el ejemplo que tenemos que dar de unión y protesta. Me duele como futbolista de que esa representación de que el fútbol esté dormido ante semejante atrocidad.

-Usted está en un club en el que las causas sociales, a través de su Fundación, son uno de sus pilares, ¿se identifica con estos valores? -Cuando llegué al Betis no era consciente de lo que hacía Forever Green. Creo que como conglomerado con la Fundación no sólo se trata el cuidado y la responsabilidad con el mundo que vivimos y las causas sociales en barrios, ofrecer oportunidades a la juventud, en el deporte, en crear actividades y alternativas para que todo lo que engloba al betis, que es sobre todo esta ciudad, esté más recogida, más oportunidades de comunidad... Con el huerto de Montequinto. Que no sólo el ejercicio de tener un producto local sino dar las oportunidades a gente que ha tenido pocas en su vida y lo ha tenido más difícil para tener un trabajo. Es una rueda social importante y el club con los recursos que tiene está haciendo un trabajo extraordinario y me siento súper en sintonía con esta parte del club y me enorgullece formar parte de esto. Y se está haciendo desde un lugar muy honesto. Sé cómo funcionan estas cosas en los clubes y tener una fundación a veces de tener un tick que poner y aquí hay gente que de verdad quiere ayudar, un cambio, concienciada y que se mueve cielo y tierrar para ayudar a quienes más lo necesitan y estoy súper orgulloso de eso, la verdad.

