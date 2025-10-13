Bellerín: «El fútbol está dormido ante la atrocidad en Gaza»

Suscríbete a
Entrevista

El lateral bético da su opinión sobre Israel y valora el compromiso social del club verdiblanco

Héctor Bellerín, durante la entrevista con ABC de Sevilla y Alfinaldelapalmera.com
Héctor Bellerín, durante la entrevista con ABC de Sevilla y Alfinaldelapalmera.com

Mateo González y Jesús Sevillano

-Como persona y deportista comprometido, ¿qué opina de lo que ha ocurrido en Gaza?

-Tengo la opinión de que se está cometiendo un genocidio. En nuestro teléfonos lo estamos viendo. Hace cinco años igual nos preguntaban por el conflicto Israel-Palestina y decíamos ... que 'oye, no tengo mucha información, es que es algo que empezó en el 48, muchas cosas'. Y te lo podía comprar pero ahora no te puedo comprar nada. Ahora hay un gobierno que está matando civiles, niños y que está dejando que se mueran de hambre. Estamos el resto del mundo viendo y que parece que por mucho que hagamos nada va a cambiar. Y hay una sensación de impunidad, de injusticia y frustración y dolor constante porque no sé cómo podemos seguir viendo eso. Soy una persona que siento el dolor del mundo y cuando veo esas imágenes no soy capaz de procesarlo de forma real. Siempre voy a utilizar este altavoz para reivindicar siempre y creo que ya la situación está en un punto de que no sé quien no entienda y sepa reconocer que es un genocicio creo que no lo entiende bien, no sabe lo questá pasando. Da un punto que da igual. Creo que como futbolistas tendríamos que hacer muchísimo más, clubes, organizaciones que tienen poder en el fútbol. Con Ucrania se hizo muy rápido. Ahora hay otros intereses y se está demostrando por delante y por detrás. Lo que más me duele es que ahora después de todo este tiempo que ha pasado de repente el fútbol se está despertando alguna protesta que luego la liga quiere tapar y luego el otro tal. Y nosotros somos un altavoz social increíble. Se habla de fútbol todos los días en los bares, las calles, los niños... Y no estamos dando el ejemplo que tenemos que dar de unión y protesta. Me duele como futbolista de que esa representación de que el fútbol esté dormido ante semejante atrocidad.

