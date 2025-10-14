Suscribete a
El partido entre Valencia Basket y Hapoel Tel Aviv se jugará a puerta cerrada por las protestas contra Israel

El encuentro de Euroliga se disputará este miércoles sin público mientras que Delegación del Gobierno prepara un dispositivo de seguridad en los aledaños por la manifestación propalestina

Imagen de archivo del Roig Arena de Valencia
Imagen de archivo del Roig Arena de Valencia MIKEL PONCE
David Maroto

David Maroto

Valencia

El partido de baloncesto entre el Valencia Basket y el Hapoel Tel Aviv se jugará finalmente a puerta cerrada este próximo miércoles 15 de octubre en el Roig Arena, ante el escenario de alto riesgo decretado por la Comisión Antiviolencia del Consejo Superior ... de Deportes (CSD). En los aledaños del pabellón, horas antes, se han convocado diferentes manifestaciones a favor de Palestina y contra los ataques de Israel.

