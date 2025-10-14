El partido entre Valencia Basket y Hapoel Tel Aviv se jugará a puerta cerrada por las protestas contra Israel

El partido de baloncesto entre el Valencia Basket y el Hapoel Tel Aviv se jugará finalmente a puerta cerrada este próximo miércoles 15 de octubre en el Roig Arena, ante el escenario de alto riesgo decretado por la Comisión Antiviolencia del Consejo Superior ... de Deportes (CSD). En los aledaños del pabellón, horas antes, se han convocado diferentes manifestaciones a favor de Palestina y contra los ataques de Israel.

En un primer momento, el club valenciano anunció que no vendería entradas al público en general para el encuentro de Euroliga, tal y como confirmó a ABC. Ahora, finalmente, ha decidido aplicar nuevas medidas para garantizar la seguridad de sus aficionados, mientras Delegación del Gobierno prepara un amplio dispositivo de seguridad en los aledaños tras aconsejar al club la ausencia de público en las gradas.

La Delegación de Gobierno ha mantenido reuniones con el club valenciano para hacer «un seguimiento pormenorizado de cuál era la situación en cuestiones de orden público». «Las recomendaciones que hemos trasladado al club también van en la línea de que se celebra a puerta cerrada, pero en cualquier caso es su decisión», expuso la delegada Pilar Bernabé.

«Valencia Basket ha apurado todas las opciones posibles para que sus abonados no tengan que perderse el partido de EuroLeague de mañana en el Roig Arena. Pero ante el riesgo existente y las recomendaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad así como la delegación del gobierno, el club se ve obligado a poner por delante la seguridad tanto de aficionados como de trabajadores, tomando la decisión de que el encuentro se dispute a puerta cerrada», confirma la entidad en un comunicado.

«El club sabe que, en el contexto actual, ninguna decisión es del agrado de todos, pero en este caso se cree conveniente primar por encima de cualquier otra cosa la seguridad de toda la familia taronja y apostar por la decisión 'menos mala'», prosigue el mensaje a sus seguidores.

Así, el partido de baloncesto se disputará a puerta cerrada, como también ocurrirá en otros dos choques que enfrentan a equipos españoles e israelís. En concreto, La Laguna Tenerife, que recibe este martes al Bnei Herzliya, en el marco de la Basketball Champions League: así como el Baxi Manresa, que jugará el miércoles contra el Hapoel Jerusalén en la Eurocopa de baloncesto.

Manifestaciones previas

El movimiento BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones) del País Valencià realizó un llamamiento al Valencia Basket para que «cancelara» el partido previsto para el miércoles contra el equipo israelí Hapoel Tel Aviv, y convocó una movilización, a las 18.00 horas ante el Roig Arena, coincidiendo con la disputa del encuentro.

La petición -explica la plataforma en una carta abierta remitida a los medios con el título 'El básquet nos apasiona, el genocidio nos repugna. Que el deporte no ayude a esconder el genocidio en Palestina'- se enmarca «dentro de la campaña internacional de boicot en Israel, que denuncia la estrategia de 'sportswashing' mediante la cual el régimen israelí busca blanquear su imagen mientras perpetra un genocidio contra el pueblo palestino».

«Esta misma campaña ya demostró en La Vuelta Ciclista la firmeza con la que la sociedad civil se opone a la colaboración con Israel», recalca el colectivo. BDS PV afirma que Israel «utiliza el deporte como una herramienta de propaganda para normalizar la ocupación, el apartheid y la limpieza étnica en Palestina, mientras asesina, encarcela y restringe los derechos básicos de los y las deportistas palestinos».