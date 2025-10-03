Trump sacude la agenda del fútbol mundial

La decisión que se esperaba por parte del primer organismo o federación internacional en el deporte para la exclusión de Israel como participante en los torneos continentales o internacionales deberá esperar unos días o semanas, imposible saberlo. El plan de paz presentado por el presidente ... de Estados Unidos, Donald Trump, para conseguir el fin de la masacre en Gaza pone entre paréntesis a la espera de acontecimientos políticos la determinación de la UEFA, que ha estado sometida a una fuerte presión durante las últimas semanas para expulsar a Israel de sus torneos. La FIFA, cuyo consejo de dirección se reunió este jueves en Zúrich, ni siquiera votó sobre la posibilidad de excluir a Israel. La selección hebrea seguirá jugando en los torneos FIFA.

«La FIFA no puede resolver los problemas geopolíticos, pero puede y debe promover el fútbol en todo el mundo aprovechando sus valores unificadores, educativos, culturales y humanitarios. Nuestros pensamientos están con aquellos que están sufriendo en los numerosos conflictos que existen hoy en día en todo el mundo», expresó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

«En la FIFA estamos comprometidos a utilizar el poder del fútbol para unir a la gente en un mundo dividido. Nuestro mensaje ahora es por la paz y la unidad», expresó el mandatario sin citar a Gaza o Israel.

Los equipos israelíes juegan con normalidad la segunda competición de la UEFA, la Europa League, mientras la selección de Israel está integrada en el grupo I de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, un torneo de la FIFA. Israel es tercera en su grupo por detrás de Noruega e Italia.

La UEFA había sentido un clamor creciente entre los miembros de su comité ejecutivo desde que un grupo de expertos asesores de las Naciones Unidas concluyese que se necesitan sanciones deportivas después de que una comisión de investigación de la ONU dijera que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza.

Las protestas a favor de Gaza y contra el equipo de Israel-Premier Tech que tuvieron lugar durante la celebración de la Vuelta a España de ciclismo, y que provocaron por un cariz violento la suspensión de dos etapas (Madrid y Bilbao) y el recorte de otras dos (Mos y Valladolid) fueron la espoleta que encendió el discurso anti-Israel en el deporte mundial.

Pero esta semana Donald Trump ha revelado un plan de paz de 20 puntos para poner fin a dos años de martirio y guerra, y hay conversaciones en marcha para tratar de afirmar un acuerdo entre Israel y Hamás para un pacto de futuro.

Cambio de relación

El pasado miércoles, los aficionados del club griego PAOK abuchearon a los jugadores del club israelí Maccabi Tel Aviv al comienzo de su partido de la Europa League, mientras ondeaban banderas palestinas y desplegaban una gran pancarta que decía «Muestre a Israel la tarjeta roja».

La relación entre el conflicto entre Israel y Gaza y la UEFA ha cambiado con el paso de los meses y según se acrecentaban las protestas de la ciudadanía, sobre todo en la Vuelta a España. En mayo la UEFA multó económicamente al PSG porque sus aficionados mostraron una pancarta a favor de Gaza en la final de la Champions contra el Inter.

Pero en agosto, antes del comienzo de la Supercopa de Europa que enfrentaba a PSG y Tottenham, la UEFA desplegó un mensaje ambiguo sobre el césped en el que decía «dejen de matar niños, dejen de matar civiles», en referencia a la masacre de Israel en Gaza, pero sin hacer ninguna referencia expresa.

Nadie toma una decisión definitiva respecto a la participación de Israel en las competiciones deportivas. Solo el ciclismo, a través del Giro dell'Emilia (este sábado 4 de octubre en Italia), ha vetado al equipo Israel-Premier Tech alegando motivos de seguridad pública, después de lo que sucedió en la Vuelta a España.

Hace unos días Donald Trump, presidente estadounidense, anunciaba desde el despacho oval que podría vetar alguna de las sedes en su país como San Francisco o Seattle si consideraba que presentaban problemas de seguridad, ahora ha sido Irán quien ha denunciado que el mandatario norteamericano no permitirá la entrada de su delegación para asistir al sorteo del torneo, previsto para el próximo 5 de diciembre en Washington.

Según desveló al diario 'Shargh' el portavoz de la Federación Iraní de Fútbol (FFI), Amir-Mehdi Alawi, Estados Unidos ha denegado a sus directivos la entrada en el país para asistir al sorteo de la fase de grupos. Entre los afectados se encuentran su presidente, Mehdi Taj, el seleccionador Amir Ghalenoei y otras siete personalidades.

La noticia no ha pillado por sorpresa a la FFI, que hace tiempo tenía el temor de que la prohibición de entrada impuesta a los iraníes por Trump pusiera en peligro la participación en la cita mundialista de la selección de Irán, ya clasificada para el torneo.

Lo más probable es que el equipo y el cuerpo técnico de la selección no tengan problemas en este sentido, pero sí algunos directivos de la federación, periodistas y, sobre todo, aficionados. Por ello la FFI espera que los partidos de Irán se puedan celebrar en Canadá o México, los otros dos países que organizan el torneo. En todo caso la Fifa recuerda que es su torneo y «quien toma las decisiones», según un portavoz.

Pese a que Estados Unidos no mantiene relaciones diplomáticas con Irán desde hace más de 45 años, allí viven cerca de dos millones de iraníes, cuyos familiares siempre han podido visitarles a pesar de las diferencias políticas y los difíciles trámites de visado. Al menos hasta que entró en vigor la actual prohibición de entrada por parte del gobierno de Trump.