fútbol e israel

Trump sacude la agenda del fútbol mundial

«La FIFA no puede resolver los problemas geopolíticos del mundo», asegura el presidente de la FIFA Gianni Infantino

Trump e Infantino, en el Mundial de clubes
José Carlos Carabias

La decisión que se esperaba por parte del primer organismo o federación internacional en el deporte para la exclusión de Israel como participante en los torneos continentales o internacionales deberá esperar unos días o semanas, imposible saberlo. El plan de paz presentado por el presidente ... de Estados Unidos, Donald Trump, para conseguir el fin de la masacre en Gaza pone entre paréntesis a la espera de acontecimientos políticos la determinación de la UEFA, que ha estado sometida a una fuerte presión durante las últimas semanas para expulsar a Israel de sus torneos. La FIFA, cuyo consejo de dirección se reunió este jueves en Zúrich, ni siquiera votó sobre la posibilidad de excluir a Israel. La selección hebrea seguirá jugando en los torneos FIFA.

