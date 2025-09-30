Suscribete a
Kairat 0 - 5 Real Madrid

Mbappé, un caballo desbocado en Almaty

LIGA DE CAMPEONES | FASE LIGA - JORNADA 2

Un triplete del francés, un tanto de Camavinga y otro de Brahim, cumplen con el trámite ante un voluntarioso Kairat que, al menos, mereció un gol

Resultados y clasificación de la Liga de Campeones 2025-26

Mbappé celebra el segundo de sus tres goles
Mbappé celebra el segundo de sus tres goles efe
Rubén Cañizares

Rubén Cañizares

Enviado especial a Almaty (Kazajistán)

Tras la debacle del derbi, llegó el bálsamo de la Champions, casi siempre sanadora para el Real Madrid. Es verdad que delante estaba el equipo más débil del torneo y, posiblemente, de toda su historia, pero en el fútbol de hoy nada se puede dar ... por hecho. Goleada del Madrid en Almaty para sumar seis de seis en Europa y pensar ya en el partido del sábado contra el Villarreal, la verdadera prueba para medir la reacción del Madrid al esperpento del Metropolitano.

