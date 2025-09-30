Mbappé, un caballo desbocado en Almaty

Tras la debacle del derbi, llegó el bálsamo de la Champions, casi siempre sanadora para el Real Madrid. Es verdad que delante estaba el equipo más débil del torneo y, posiblemente, de toda su historia, pero en el fútbol de hoy nada se puede dar ... por hecho. Goleada del Madrid en Almaty para sumar seis de seis en Europa y pensar ya en el partido del sábado contra el Villarreal, la verdadera prueba para medir la reacción del Madrid al esperpento del Metropolitano.

Hizo Xabi bastantes menos rotaciones de las que, seguramente, tenía en su cabeza hace tres días. Solo Asencio, Alaba, Fran García y Ceballos de los no habituales. El resto, equipo de cabecera, con Mastantuono, Vini y Mbappé en el frente de ataque, tridente que ya ha cogido carrerilla sobre el resto.

El partido empezó con una acción de otra época. Y otra categoría. Fútbol rudimentario que casi le cuesta un gol al Madrid a los nueve segundos. Sacó de centro el Kairat con un patadón hacia el área, una prolongación de Satpaev y un remate de Jorginho a las manos de Courtois. La risa del entrenador local era la de toda su ciudad. 'Si le marcamos un gol así al Madrid, cerramos y nos vamos', decía esa sonrisa pícara.

Fueron unos primeros diez minutos de ilusión en el Estadio Central de Almaty, desbordado en sus gradas, con más gente de la permitida. Las escaleras entre grada y grada de bastantes zonas del estadio se habían convertido en asientos improvisados de los cientos de espectadores que lograron colarse. Algo que también sucedió en la zona de prensa. No es club de Champions el Kairat, por mucho que lograra sobre el césped su clasificación.

El ímpetu inicial de los kazajos fue cayendo conforme la pelota empezó a pasar por las botas de Arda y Ceballos. Son los dos únicos futbolistas diferentes que tiene Xabi en el centro del campo. Tirar al turco a la derecha, como en el derbi, es una temeridad que Alonso no debería repetir. Como tampoco debería utilizar al utrerano solo para partidos de medio pelo. No encontrará dos mejores pies para darle creatividad a un equipo que adolece de ella y le sobra músculo.

Tras tres buenas ocasiones de Vinicius, Arda y Mbappé, se adelantó el Madrid en el 24. Sorokin decidió hacer una cesión temeraria a su portero, no se pispó que Mastantuono le había olido la idea, y el argentino se hizo con el balón justo antes de que Kalmurza se lanzase al suelo y atropellara a Franco. Anotó Kylian desde los once metros. Disparo fuerte y a media altura.

Tenía el Kairat un portero que podría ir perfectamente al colegio de mi hija. 17 años reforzados con una cara de adolescente imposible de ocultar. Lesionados el primer y el segundo guardameta de la plantilla, Kalmurza vivió anoche el sueño de su vida, aunque le cayeran 5 goles.

🐢 Un día más en la oficina.



Mbappé consigue un 𝒉𝒂𝒕 𝒕𝒓𝒊𝒄𝒌 ante el Kairat. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/usuFtHTbu4 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 30, 2025

Pudo el Madrid aumentar la ventaja antes del descanso. En el 43, Mbappé se quitó de en medio a un defensa con un caño y su zurdazo lo mandó por encima del larguero. Se redimió en la segunda mitad.

En el 52, Courtois convirtió una cesión en asistencia. Con el Kairat volcado en campo del Madrid, ese balón a ninguna parte del belga se convirtió en un mano a mano de Mbappé que finalizó con una picadita sobre la salida de Kalmurza. 0-2.

Tres minutos después, el Estadio Central de Almaty celebró el 1-2, pero solo existió en su imaginación. Un libre directo de Satapaev, fichado por el Chelsea y cedido aquí hasta enero, tocó en uno de los palos que sostenía la red de la portería de Courtois, y del palo se fue a la red. Por fuera, claro. Dio igual. Tres cuartas partes del campo cantaron gol y hasta la megafonía puso durante cinco segundos la música de celebración.

También soñaron los kazajos en el 68, pero el penalti que señaló Guida, de Ceballos sobre Gromyko, no fue tal. Le corrigió el VAR.

La cuenta la aumentó Mbappé en el 73. Gran jugada de Rodrygo y derechazo del francés. Triplete en Almaty y cinco goles en dos partidos de Champions. Se fue Kylian feliz de Kazajistán, pero no Vinicius. Va a rebote por cambio. Chocó con rabia la mano a Alonso mientras se tapaba la boca y juraba en arameo. Pero no tiene razón el '7', y ahí están los números. Rodrygo, en 20 minutos, dio dos asistencias, la segunda para el 0-4 de Camavinga. Brahim, en el 94, echó la llave a la goleada. De la manita en el derbi a la manita en Almaty.