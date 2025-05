Betis - Fiorentina, en directo: resumen, goles y minuto a minuto del partido de la Conference League 2024-2025

Reforzado por la confianza de las victorias, que no deja de sumar en el tramo clave de la temporada, el Real Betis afronta este jueves, 1 de mayo, la ida de las semifinales de la Conference League recibiendo en el Benito Villamarín a la Fiorentina. Un choque trascendental para el devenir en la competición del equipo verdiblanco, que quiere levantar el título en Breslavia. Los de Pellegrini buscarán la victoria en casa sabiendo que la eliminatoria es larga, al menos de 180 minutos. Del arbitraje de este encuentro se encargará el inglés Michael Oliver con el austriaco Jarred Gillett y el británico Michael Salisbury en el VAR.

Tras una discreta primera fase, el Betis se ha entusiasmado con la posibilidad de ganar la Conference en un tramo de la competición en el que ha mejorado muchísimo sus prestaciones colectivas, con Isco y Antony ejerciendo de principales referentes ofensivos del equipo. El Gent, el Vitoria de Guimaraes y el Jagiellonia, por este orden, han sido los equipos eliminados por los béticos hasta semifinales. El conjunto viola, por su parte, acabó tercero en la primera fase para luego deshacerse del Panathinaikos y el Celje en octavos y cuartos de final, respectivamente.

Bakambu, preparado

En un Benito Villamarín lleno que se engalanará de verde, el Betis presentará cinco bajas, tres de ellas por lesión: Llorente, Marc Roca y Chimy Ávila. Los otros dos ausentes son Cucho y William Carvalho, que no están inscritos. Sí estará disponible Bakambu, que se ha convertido en el elemento más determinante del Betis en la Conference. Con siete dianas, está a dos de erigirse en el máximo artillero de la competición. Todo apunta a que Pellegrini sacará el equipo que tan engrasado está para la que es, de momento, la cita más importante de la temporada.

El último precedente entre ambos equipos, Betis y Fiorentina, data de la pretemporada de 2022, cuando el cuadro de la Toscana visitó el Benito Villamarín y cayó por 3-1 con goles de Juanmi, Borja Iglesias y Miranda para los de Pellegrini. Jovic anotó para los italianos.