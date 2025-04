Bakambu: «Lo tengo claro, nos veo llegando hasta la final»

Cedric Bakambu vive sus mejores días como jugador del Betis. La lesión al poco de llegar y una nueva recaída el pasado ejercicio lo colocaron incluso en la rampa de salida de cara al último mercado, aunque aguantó el tirón gracias a la paciencia del club y la confianza de su entrenador, Manuel Pellegrini. «Manuel Pellegrini es un entrenador que pone mucha responsabilidad en sus jugadores. Espera que lo demos todo en cada partido porque si nos elige para estar en el campo, tenemos que devolverle la confianza que ha depositado en nosotros», destacaba en una entrevista en la página oficial de la UEFA. «Así me siento cada vez que me elige, es mucha responsabilidad y cada vez que tenemos la oportunidad de vestir la camiseta del Betis hay que honrarla», añadía.

Porque Bakambu es de los que piensa que este Betis está llamado a cosas importantes en la competición. Ha sentido lo peor y lo mejor del fútbol en la actual Conference. De derrotas dolorosas ante equipos modestos, a triunfos con el Villamarín eufórico y lleno hasta la bandera. Las dos caras de este Betis europeo, que ha cogido vuelo en los últimos meses. «Nuestra campaña europea no ha sido tan fácil. Hemos tenido algunas actuaciones por debajo del nivel y creo que eso es lo que nos ha marcado en este viaje. Nuestro camino no ha sido lineal en el sentido de que hayamos ganado todos los partidos y no hayamos conocido la derrota sino todo lo contrario. Sabemos de lo que somos capaces en nuestro mejor y en nuestro peor momento, y haber experimentado esas actuaciones por debajo del nivel nos ha ayudado al final», destacaba.

Y es que la posibilidad de llegar a la final está al alcance de la mano del conjunto verdiblanco. No se quiere dejar pasar esta posibilidad. «En cuanto empezamos una competición, nuestro objetivo es llegar hasta el final. No importa en qué competición juguemos. Soy un competidor y lo he sido desde joven. Así que hoy tenemos la suerte de haber hecho un gran recorrido, no hay que esconderlo, no ha terminado. Lo tengo claro, nos veo llegando hasta el final», explicaba.

Por último, Bakambu realizó una reflexión sobre su rival de semifinales, la Fiorentina: «Nada más ver a la Fiorentina, pensamos en el Calcio, pensamos en Italia, son equipos muy estructurados, equipos con jugadores que son buenos con el balón, buenos técnicamente, equipos que son tácticamente muy inteligentes. Creo que será un buen partido en cuanto a estilos. Serán partidos de buen fútbol, tanto para nosotros como jugadores, como para cualquiera al que le guste el fútbol. Será una gran semifinal».