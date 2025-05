Abde: «Hemos hecho un gran partido y vamos a ir a por todas en la vuelta»

El primer paso del triunfo del Betis ante la Fiorentina en la ida de las semifinales de Conference League llevó la firma de Abde. El futbolista marroquí ha sido el autor del 1-0 en una acción con suspense por la revisión del VAR.

«Me he asustado un poco, pero lo he visto botar dentro y lo he celebrado. Sabía que era gol», ha comentado a la finalización del partido. Abde también se ha referido al autor del segundo gol del equipo verdiblanco en el encuentro, Antony.

«Me encanta como jugador. Es un gran futbolista y una gran persona que nos está dando un montón de cosas. Tener un jugador como él es un regalo», piensa Abde. El futbolista marroquí reconoció también en su análisis del partido que las sensaciones son «buenas aunque nos hayan metido ese gol. Hemos hecho un gran partido y vamos a ir a por todas en la vuelta«.

«La afición nos da un plus increíble y le estamos agradecidos. A por el jueves», añadió Abde en su análisis del encuentro que ha tenido lugar este jueves en el Benito Villamarín.