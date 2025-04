Gosens, antes del Betis - Fiorentina: «El ambiente tiene que ser un estímulo más, jugamos al fútbol por partidos como estos»

Robin Gosens, futbolista de la Fiorentina, acompañó a Raffaelle Palladino en la rueda de prensa previa al partido de ida de las semifinales de la Conference League que enfrentará a su equipo con el Betis mañana jueves a partir de las 21 hora en el Benito Villamarín.

El alemán, de 30 años, es uno de los jugadores de la plantilla del equipo italiano que más experiencia europea tiene y no esconde que «podría ser un valor añadido». «Estoy contento de mi trayectoria y de poner mi experiencia sobre el campo. Hay presión y se lo he dicho a los compañeros. Es importante también que disfrutamos el momento porque una semifinal europea no se juega siempre. Sobre todo quiero transmitir tranquilidad que hace falta mañana para hacer una gran partido y que podemos tener más opciones de estar en la final», recalcó.

Es Gosens, pese a que esta es su primera temporada como jugador de la Fiorentina, uno de los referentes del vestuario y comentó al respecto que «he siempre tenido esta mentalidad». «Quizás no soy el más técnico o tengo grandes números, pero quiero transmitir ambición de ganar y disciplina para llegar arriba. Lo intento transmitir en el vestuario. Vengo de una etapa difícil en Alemania y estoy muy agradecido a la Fiorentina porque me ha dado la oportunidad. Por eso tengo intención de devolver la confianza del míster y del equipo. Tenía necesidad de ello», comentó.

Acerca del ambiente que se espera mañana en el Benito Villamarín en una cita histórica para el beticismo, Gosens indicó lo siguiente: «Los partidos se enfrentan con confianza en la calidad que tenemos. Son muchos aficionados y eso tiene que ser un estímulo más.Jugamos al fútbol por partidos como estos sobre todo. Estaré contento si la presión mañana se quede fuera porque tenemos mucha calidad».

Antony será su pareja de baile mañana y Gosens recordó que ya conoce al futbolista brasileño del Betis ya que ambos se enfrentaron cuando defendían las camisetas de la Atalanta y el Ajax en la Champions League. «Sé de lo que es capaz. Es un adversario difícil, pero creo en mí y en el equipo», comenzó diciendo antes de recalcar que es un jugador «muy fuerte». «Tengo mucho respeto por él, pero quiero poner también mi fútbol en el campo y limitarlo. Hace la diferencia y puede regatear a dos o tres jugadores. Tenemos que tener mucha atención, pero confianza en nuestra calidad», añadió.

Además quiso lanzar un bonito mensaje hacia su compañero Moise Kean, que se ha reintegrado en el equipo tras haber estado ausente durante un tiempo por problemas personales: «Le hemos demostrado nuestro apoyo estando ahí y haciéndole sentir que estamos y lo queremos, que es lo más importante. No hacen falta palabras para hacerle sentir que estamos como grupo con él. Son cosas que van más allá del fútbol. Le hemos abrazado y dicho que cuando nos necesite ahí estaremos. Eso quiere decir que somos un gran grupo. Esto me hace sentir muy orgulloso».