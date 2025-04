Pellegrini: «Nos queda rematar todo lo que hemos hecho»

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, señalaba en una entrevista con los medios oficiales del club que «todos estamos disfrutando de un momento deportivo muy bueno. Nos queda rematar todo lo que hemos hecho. Es un mes donde podemos hacer muchas cosas, llegar a la Champions, pasar a la final, ganarla. Se ha ganado durante el año para tener la estabilidad deportiva y no dejar ninguna competición de lado y poder disfrutar«. Pellegrini valoró además su trayectoria diciendo que el mejor momento en el Betis fue la Copa de 2022 y que no ha vivido ninguno como »peor, aunque quizás fue la racha negativa en la primera temporada, pero fueron momentos peores en otras instituciones«.

Sobre las dudas del inicio de esta temporada en la Conference, Pellegrini afirmaba que «confié siempre porque una cosa es lo que se dice y la otra, la realidad. No hay ningún equipo débil que juegue la Conference. Si revisamos cuatro de los equipos de nuestro grupo pasaron a la ronda, hicieron partidos importantes. No podíamos dejar la liga de lado, teníamos un plantel diezmado por lesiones y ventas y teníamos objetivos y lo hicimos correctamente. No dejamos LaLiga atrás y pudimos pasar a la ronda siguiente ya con un plantel más completo«, recordaba el chileno.

«Siempre hemos respondido con un plantel antes que un equipo. Tantos lesionados en un sector concreto de la plantilla no es fácil. Veía al equipo con más mérito que las críticas que se realizaban. Nunca estuvimos más allá de tres puntos de Europa y ahora al tener un plantel más estable peleamos en las dos competiciones hasta el final«, continuaba.

Agradecía Pellegrini el apoyo de la grada en todo momento: «Es muy bonito y emotivo sentir un estadio completo gritando tu nombre. Uno no puede ser no sensible a esas cosas. Pero es más importante ell trabajo colectivo que el individual. Tenemos un cuerpo técnico y jugadores que cree en lo que está haciendo. Llevamos cinco años clasificándonos a Europa y en otros equipos también lo hicimos. Convencido de lo que uno hace, de la preparación que uno tiene que tener para hacer cosas importantes. El ambiente que se vive aquí es increíble y en el día a día de la calle también se vive la pasión, agradecido a los hinchas por su apoyo«.

«Soy el técnico en activo con más partidos que dirigen en España actualmente, el que más ha ganado en el Betis, eso da satisfacción. Hemos tenido tanto tiempo para poderlo llevar a cabo», consideraba al tiempo que señalaba que antes de llegar en 2020 tuvo una conversación con Haro y Catalán y entonces «conocía lo que era el Betis, y la hinchada. Encontré a dos directivos que estaban preocupados por el momento del equipo de la última campaña, que se había armado un plantel competitivo pero por distintas razones no acabó el año como esperaban. Fue una conversación positiva y yo no quería equivocarme, tenía otras alternativas. Me pareció un proyecto interesante y con una cantidad de hinchas masivo detrás».

«Uno siempre tiene la preocupación de no equivocarse. Fue mucho más difícil la decisión de ir al Málaga después de estar en el Madrid. Estaba convencido entonces. Y en el Betis fue igual. Sentí un poco lo mismo que en Málaga, estaba convencido de que podíamos hacer algo importante. Si digo cinco años atrás que todos los años vamos a Europa con el Betis me hubieran dicho que estaba loco. Sevilla es una gran ciudad para vivir, mi resdicencia en Marbella está cerca, la gente me trata con respeto y cariño, incluida la gente del Sevilla. Al final eso es reflejo de una imagen que uno proyecta. Independientemente del club en el que he estado siempre he tratado de proyectar esa imagen. Cuando un rival con tanta gente como el Sevilla también te respeta, uno piensa que va por el camino correcto«, manifestaba.

Sobre la Fiorentina, Pellegrini aseguraba que «lo veo como un partido importantísimo, uno de los logros de esta temporada poder pelear en semifinales sin dejar LaLiga de lado. Vamos a jugarnos la vida por intentar llegar a la final y ganarla, pero no vamos a dejar de lado LaLiga. Nos falta rematar en este mes para buscar ambos logros. Queremos superar al Villarreal en la clasificación porque estamos a un punto y quedan quince por jugarse pero también jugar una final continental, que sería una experiencia inolvidable«.

Además, en la entrevista también participaron Joaquín y Canales con preguntas para Pellegrini. El portuense le agradeció su buen trabajo y el chileno señalaba que «es de esos jugadores que marcan un vestuario. Los de jerarquía son los que manejan un vestuario. No logré convencerlo de que se quedara un año más. Tenía calidad y te daba 15-20 minutos con su calidad que podía cambiar los partidos. Manejaba el vestuario y el ambiente pero tomó una decisión que se respeta. Ha aportado una enormidad conmigo dentro y fuera y son los jugadores que me gustan tener en un vestuario».

Y sobre Sergio Canales, que también le felicitaba por su trayectoria, decía que es «otro gran jugador que tuve la fortuna de dirigir. Discutí muchas veces con él porque quería que jugara de Sergio Canales. Tiene las carcterísticas para jugar donde quiera y donde lo hacía lo hacía bien. Nos aportó muchísimo. Quiso ir a buscar una alternativa distinta y lo conversó conmigo con altura de miras. Le había pasado en la Real y ahora demuestra en México su calidad. Nos aportó mucho en todos los sentidos».

También intervenía NabilFekir, que le daba la enhorabuena a Pellegrini y aseguraba de él que «es un gran jugador y absolutamente irremplazable. De sencillez tremenda, empatía con el plantel, campeón del mundo... La lesión fue lamentable porque le agarró en un gran momento. Después ya se sintió en otra parte competitiva y se fue a Arabia. Gran jugador y buenísima persona».

Germán Pezzella fue otro de los exfutbolistas béticos que hablaba y de éld ecía Pellegrini que «otro líder de vestuario, con mucha exigencia personal. Los años que rindió en el Betis lo hizo muy bien. Tiene la pasión del fútbol argentino, es una forma de vida. Refleja el pensamiento del futbolista argentino».

Guido Rodríguez también intervino en la entrevista y de él dijo Pellegrini que «es otro jugador quenos aportó muchísimo. La gente se equivoca poco. Si había un estadio completo gritando 'Guido quédate' es porque hizo algo muy importante aquí. Se marchó a la Premier para vivir la experiencia, no pudo quedarse aquí y es normal».