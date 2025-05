Pellegrini: «Tuvimos la personalidad de buscar el partido y lo haremos también en Florencia»

Dijo antes del partido que lo importante era ganar y eso lo consiguió el Betis aunque la ventaja fuera exigua, así que Pellegrini se marchó contento con lo realizado por su equipo, también a nivel de juego, por la personalidad mostrada. «La Fiorentina llegó poco a nuestra portería. En el segundo tiempo solo tuvieron el gol. Hicimos dos tantos, ganamos el partido y tuvimos ocasiones. Poco se puede criticar. Ahora iremos a ganar el partido a Florencia», analizó en sala de prensa, de manera lacónica.

La vuelta la ve como antes del choque de ida. Anticipaba el Ingeniero que sería una eliminatoria apretada y por ahora está siendo así, a la espera del duelo en Florencia. «Muy equilibrado, como antes de jugar este partido. Estoy contento con el comportamiento del equipo. No concedimos ocasiones ante un equipo muy ofensivo. Tuvimos la personalidad para buscar el partido desde el inicio y vamos a hacer lo mismo allí, en Florencia», reiteraba el técnico verdiblanco, que no se pronunciaba sobre el posible penalti a Lo Celso. «No lo he visto y no me interesa. Hay un árbitro y un VAR. Me quedo con lo que hizo el equipo tanto ofensiva como defensivamente», insistía en su valoración tras el encuentro.

«Más que buscar un resultado más o menos amplio, merecimos ganar y ganamos. Hay que jugar un segundo partido y tratar de buscarlo allí para ganarlo otra vez», razonaba, con su ambición acostumbrada. Quizá la Fiorentina se llevó mucho premio para su bagaje ofensivo y se le preguntaba por ello. «Lo importante era ganar y ganamos. Se puede ganar jugando bien o mal. Lo hicimos jugando bien. A veces nos creemos que tenemos que ganar por dos o tres goles, pero nos quedamos con que logramos tres puntos en casa y con que tenemos capacidad para lograr la clasificación allá», destacaba.

No agotó los cambios Pellegrini y así lo justificaba. «Vi al equipo bien. Entró Lo Celso y agarró la pelota y Altimira nos dio seguridad defensiva. No creí que hicieran falta más cambios. La cantidad de ocasiones que hicimos amerita haber mantenido ese equipo», consideraba. Y se le cuestionaba por el peligro que generó su equipo a campo abierto. «Hay distintas maneras de jugar. Me dejó muy contento lo que hizo el equipo en las transiciones. La mejor que hicimos la acabó Fornals con un tiro a las manos del portero. Nos creó pocas ocasiones un equipo que ataca mucho y le hicimos muchas ocasiones a un equipo que defiende bien», resaltó.

Aclaró que Jesús Rodríguez no jugó porque «tenía una dolencia en el tobillo y no quisimos arriesgarlo». Abde lo suplió, marcó y el Betis plasmó el fútbol que acostumbra, lo que satisface a Pellegrini. «Hemos tenido la personalidad de no cambiar la manera de jugar y vamos a hacer lo mismo allá. Tenemos jugadores importantes y personalidad y confianza en lo que hacemos», subrayó.

Con una entrada imponente, el Benito Villamarín generó una gran atmósfera que llevó al equipo en volandas. «Espectacular. Muy difícil para mí compararlo porque son pocas las veces que no está como hoy. La hinchada está detrás del equipo y eso me reconforta porque es señal de que se siente identificada con la manera de jugar y los resultados que está sacando», se felicitaba Pellegrini.

«El plan ahora es centrarnos en el Espanyol. Es importante pelear por Europa a través de LaLiga y el lunes analizaremos el partido que hicimos. Aunque hubiéramos ganado por dos o tres, haríamos lo mismo: buscar el partido desde el inicio para intentar ganar», reiteraba Pellegrini, cuestionado por último por la actuación de Lo Celso. «Siempre he dicho que este equipo es mejor con Lo Celso que sin Lo Celso. No hemos podido juntarlos a todos por circunstancias, pero el otro día le dio vuelta al partido y siempre está buscando la portería. Si jugáramos de domingo a domingo, jugarían más tiempo juntos. Los estamos llevando a todos de la mejor manera para pelear en ambas competiciones».