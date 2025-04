Alineaciones probables del Betis - Fiorentina de la Conference League 2024-2025: onces y banquillo de suplentes

Contra la Fiorentina y en un Benito Villamarín que apunta a lleno absoluto, el Real Betis quiere dar este jueves el primer paso hacia la final de Breslavia del próximo 28 de mayo. Los verdiblancos, en un momento dulce de juego y resultados, reciben la visita del conjunto viola en partido correspondiente a la ida de las semifinales de la UEFA Conference League. Un encuentro crucial e histórico que será dirigido por un árbitro experto como Michel Oliver con el apoyo del austriaco Jarred Gillett en el VAR. Los de Pellegrini buscarán el mejor resultado posible, aprovechando también la gran atmósfera que se generará en el coliseo heliopolitano, para afrontar dentro de siete días la vuelta en Florencia con las mayores garantías.

A esta penúltima ronda ha llegado el Betis de Pellegrini tras una discreta fase de grupos (fue decimoquinto) y ponerse las pilas en las eliminatorias. Ya ha superado tres y va a por la cuarta. En su hoja de ruta, el Betis superó al Gent en los dieciseisavos de final, luego al Vitoria de Guimaraes en octavos y, por último, al Jagiellonia polaco en una eliminatoria rematada el pasado Jueves Santo. Por su parte, la Fiorentina, que fue tercera de la fase de liga, se ahorró la ronda del play off y después tumbó al Panathinaikos y al Celje, rival del Betis en la primera fase. El equipo verdiblanco llega muy motivado y con la confianza rebosante gracias a los resultados de las últimas semanas, tanto en LaLiga como en la Conference.

El posible once del Betis ante la Fiorentina

El plantel está enchufado aunque no estará disponible al completo. Son cinco bajas las que presenta, tres de ellas por lesión: Diego Llorente, Marc Roca y Chimy Ávila. A estas tres ausencias se unen las obligadas de William Carvalho y Cucho Hernández, al no estar inscritos en la competición europea. Mendy, central canterano, está disponible y engrosa una lista de 21 convocados que integran estos futbolistas: Adrián, Vieites, Manu González, Sabaly, Aitor, Bellerín, Bartra, Natan, Mendy, Ricardo, Perraud, Altimira, Johnny Cardoso, Fornals, Isco, Lo Celso, Antony, Pablo García, Abde, Jesús Rodríguez y Bakambu.

Alineaciones probables del Betis - Fiorentina Real Betis Vieites; Aitor, Bartra, Natan, Ricardo; Johnny Cardoso, Fornals; Antony, Isco, Jesús Rodríguez; Bakambu.

Dada la importancia del partido, no se esperan cambios significativos en el once que tan bien viene funcionando. Vieites, que ha sido el portero de la Conferente, repetiría en la puerta, con Bartra y Natan en el eje de la defensa. En los laterales sí habría rotaciones, con la presencia de Aitor y Ricardo. De ahí, en adelante, el once sale de carrerilla. Johnny Cardoso y Fornals se encargarían del centro del campo, con Isco de enlace y Antony y Jesús Rodríguez en los extremos. Arriba, el hombre gol del Betis en Europa: Bakambu.

El posible once de la Fiorentina ante el Betis

La Fiorentina tiene también puesto el foco en la Conference ya que en su liga marcha octavo, con 59 puntos, ahora mismo fuera de las posiciones europeas. En su trayectoria en el torneo, el conjunto viola ganó cuatro partidos, empató uno y perdió otro en la fase liguera. Con trece puntos en su haber, fue tercero y ello le permitió eludir la ronda de play off. Retomó la competición en octavos, primero eliminando al Panathinaikos y después al Celje. En sus partidos europeos a domicilio, la Fiorentina baja un poco el nivel: empató en la fase previa con el Puskas Academia (1-1), ganó al St. Gallen (2-4), perdió con el Apoel (2-1), igualó en Guimaraes (1-1), cayó con el Panathinaikos (3-2) y empató en el campo del Celje (2-2).

Alineaciones probables del Betis - Fiorentina ACF Fiorentina De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Moise Kean.

La expedición viola la integran estos jugadores: Adli, Beltrán, Caprini, Cataldi, Colpani, Comuzzo, De Gea, Fagioli, Folorunsho, Gosens, Gumundsson, Kean, Mandragora, Martinelli, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri, Richardson, Terracciano y Zaniolo. El equipo inicial podría estar formado por De Gea entre palos, con Pongracic, Comuzzo y Ranieri de centrales. Las bandas serían para Folorunsho y Gosens. En el centro del campo son fijos Mandragora y Cataldi, mientras que Adli y Fagioli se disputan la otra plaza. En ataque, Gudmundsson acompañaría a Kean.