Betis - Fiorentina: Cita con la historia en el camino de la primera corona europea

La ciudad de Sevilla huele a cita con la historia. Esa parte de la ciudad que siente y hoy vestirá más de verde que nunca. El Betis se juega su pase a la que sería la primera final europea de su más que ... centenaria historia. Cierto que aún es el encuentro de ida y que todo se terminará resolviendo el jueves de Feria en Florencia, pero asestar el primer golpe es primordial. Demostrarle al conjunto italiano qué equipo es mejor y quién lo desea más sería adelantar mucho el trabajo para que el incierto destino que siempre marca la pelota no haga de las suyas en el momento menos indicado. Porque este Betis se ha quitado todos los prejuicios del pasado y ha olvidado esa rama de su historia entre negativa y victimista. Se siente poderoso y capaz de cualquier cosa. Pese a jugarse una plaza en la próxima Champions, la cercanía de la plata obliga a dar el máximo rendimiento en una semifinal a 180 minutos. La Fiore espera, mientras el Betis se relame con ese sueño que va viviendo con intensidad capítulo a capítulo. Saboreando cada rincón del camino. Abrazando ese viaje a Breslavia el 28 de mayo. Le quedan dos pasitos. Los más importantes. Los más difíciles.

Que duda cabe que la Fiorentina no es un rival cualquiera. No tendrá el nombre de esos gigantes de su país que con puño de hierro han ido intimidando por Europa en otras épocas. No es el Milan, el Inter o la todopoderosa Juventus. Sin embargo, sus dos finales en este torneo, ambas perdidas, le otorgan el calificativo de club experto en la misma, con especial relevancia en unas semifinales que ha superado en esas dos ocasiones.

Alineaciones probables Real Betis: Fran Vieites; Aitor Ruibal, Marc Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez; Fornals, Johnny Cardoso; Antony, Isco, Jesús Rodríguez; y Bakambu.

Fran Vieites; Aitor Ruibal, Marc Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez; Fornals, Johnny Cardoso; Antony, Isco, Jesús Rodríguez; y Bakambu. ACF Fiorentina: De Gea; Pongračić, Comuzzo, Ranieri; Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Parisi; Gudmundsson y Kean.

De Gea; Pongračić, Comuzzo, Ranieri; Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Parisi; Gudmundsson y Kean. Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra).

Michael Oliver (Inglaterra). Estadio: Benito Villamarín (21.00, Movistar Liga de Campeones).

Dejando de un lado el adversario que le ha tocado al Betis en estas semifinales europeas, lo cierto es que los hombres de Manuel Pellegrini llegan en el mejor momento de la temporada. Cada partido que se le presenta en el calendario, el equipo lo afronta con una confianza extrema, ganando muchos de esos duelos como si no costase, como si el equipo al que supera no tuviese nada que hacer ante el poderío verdiblanco. Y es precisamente ese estado de ánimo el que ha provocado que también la grada se sienta parte de este éxito. No es sólo que el Benito Villamarín esté esta noche a reventar, con todos los seguidores vestidos de verde y mostrando al mundo que no hay campos con la fuerza de llevar a su equipo hacia adelante como el del Betis, sino que todos sienten, desde el palco al vestuario, pasando por la propia grada, que desde hoy al próximo jueves se debe pagar una deuda histórica con la competición europea. No existen excusas. Es el momento. Es el año del Betis. Y el primer paso para alcanzar esa final ante, supuestamente el Chelsea, se dará esta noche.

Pellegrini le confía nuevamente su plan a un Isco Alarcón al que este tipo de partidos no le cogen de nuevas. Descansará el Betis en los pies de su estrella, que ha levantado Champions sin descanso, pero al que una Conference con el Betis le provoca una ilusión que creía olvidada. Rodeando al malagueño estará esa Guardia Petroriana conformada por Johnny, Fornals, Jesús o Antony. Todos miran al 22 con ojos vidriosos. También debe ser su noche. En la Fiorentina, la principal preocupación será la vuelta del delantero Moise Kean, quien se ha ausentado de los dos últimos partidos por un tema personal. Llega a la cita sin entrenamientos y distraído, aunque en el fútbol esto dice bien poco y seguro que será incluso más peligroso. Pellegrini no quiere distracciones con el rival ni el ambiente. Mantiene su discurso y esa calma tan suya, como si no pasase nada. Como si el Betis no estuviese a las puertas de la gloria. Resonará su himno. «Ahora Betis, ahora». Su gran noche europea ha llegado.