Dónde ver Betis - Fiorentina: canal de TV y streaming online del partido de la UEFA Conference League 2024-2025

El Real Betis se encuentra ante una oportunidad histórica, a dos pasos de una final europea, y no quiere desaprovecharla porque se ha propuesto el reto de levantar el título el próximo 28 de mayo en Breslavia. Este jueves 1 de mayo, en un Benito Villamarín con todo el papel vendido y absolutamente vestido de verde, el conjunto verdiblanco afronta la ida de las semifinales de la Conference League ante la Fiorentina, subcampeón de las dos últimas ediciones.

El Betis tratará no sólo de ganar al cuadro viola sino de llevarse la mayor ventaja posible al choque de vuelta de la próxima semana en el estadio Artemio Franchi de Florencia. Del arbitraje de este partido se encargará el inglés Michael Oliver con el austriaco Jarred Gillett en el VAR. Te contamos todos los detalles del encuentro y cómo verlo y seguirlo.

Dónde ver el Betis - Fiorentina: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming

El partido entre el conjunto verdiblanco y el viola será retransmitido por Movistar Liga de Campeones 2 (dial 61 en Movistar y 116 en Orange TV) y Multieuropa + Conference (Movistar Liga de Campeones 3, dial 62 y 117 en Orange).

A qué hora es el Betis - Fiorentina: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

El Real Betis y la Fiorentina se enfrentan este jueves 1 de mayo a las 21.00 horas en el estadio Benito Villamarín.

Cómo seguir el Betis - Fiorentina

El encuentro entre el conjunto heliopolitano y el toscano se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde esta misma web: Alfinaldelapalmera.com donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de ABC de Sevilla. En ambas webs, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de la Conference League 2024-2025.

Todo lo que hay que saber del Betis - Fiorentina

Claramente al alza, al Betis ahora mismo no se le adivinan límites. Ha llegado al final de la temporada, cuando se deciden los objetivos, en un momento de forma excepcional. El pasado jueves, el equipo pasó por encima del Valladolid (5-1) para instalarse en la quinta posición de la clasificación, con dos puntos de diferencia sobre el Villarreal. Los castellonenses, sin embargo, recuperaron la quinta plaza el domingo al vencer al Espanyol (1-0) en el partido liguero atrasado. La pugna entre ambos por ese billete extra para la Champions está garantizada y el Betis se siente con los argumentos suficientes para arrebatársela al cuadro de Marcelino. No renuncia a la Champions y sueña con levantar el título de la Conference en Polonia. Antes tendrá que llegar a la final y, para ello, superar a doble partido a la Fiorentina después de dejar sucesivamente en la cuneta al Gent, el Vitoria de Guimaraes y el Jagiellonia en dieciseisavos, octavos y cuartos de final, respectivamente.

A esta cita, uno de esos partidos que no quiere perderse ningún futbolista, faltarán por lesión Diego Llorente, Marc Roca y Chimy Ávila. Tampoco estarán disponibles William Carvalho ni Cucho Hernández, al no estar inscritos. La ausencia del delantero colombiano la cubrirá de nuevo Bakambu, el goleador del Betis en Europa, quien ya se reincorporase al trabajo el pasado lunes. Seguramente con Vieites en la portería, ya que ha sido el meta titular en Europa, la alineación del Betis, en el plan de Pellegrini, será probablemente la de gala, con Isco, Antony, Jesús y Bakambu en los puestos de ataque. El lleno, con una atmósfera de partido histórico en el Benito Villamarín porque la ocasión lo merece, está asegurado.

Cómo llega la Fiorentina

La Fiorentina se presenta en Heliópolis tras superar al Empoli (2-1) en la última jornada de la Serie A. Tres puntos más, para un total de 59, que no le permiten estar en posiciones europeas. Los italianos tienen una espina clavada con la Conference, ya que alcanzaron las dos últimas finales sin poder levantar el trofeo. Cayeron ante el West Ham y el Olympiacos en 2023 y 2024, respectivamente. Eso sí, para esta temporada la plantilla sufrió una profunda revolución. En el conjunto viola, que tiene como guardameta titular al internacional español David de Gea, están pendientes de su máximo realizador, Moise Kean, que se ausentó de los últimos encuentros por motivos privados y tenía previsto reincorporarse esta semana a la disciplina del equipo. Gracias a su mejor clasificación en la fase de liga (fue tercero), la Fiorentina se ahorró la ronda del play off y en las dos siguientes superó los cruces con el Panathinaikos y el Celje, que fue rival del Betis precisamente en la primera fase. Suele jugar con tres centrales, dos carrileros (Dodo, el derecho, causa baja con un cuadro de apendicitis y no tiene sustituto específico), un poblado centro del campo y dos puntas, generalmente Gudmundsson y el citado Kean o, en su defecto, el argentino Lucas Beltrán.