Tiago Polo, con España

A sus 14 años es una de las joyas de la cantera verdiblanca, con una llamativa proyección que le llevará en los próximos días a defender la elástica de la selección española de su categoría. Tiago Polo sigue dando pasos en firme hacia su sueño de convertirse en futbolista profesional y poder debutar algún día con el Real Betis. Ya el año pasado renovó con la entidad de las trece barras hasta 2030.

El atacante, junto a sus compañeros también béticos Bruno Fernández (centrocampista) y el guardameta Iker Naranjo, forma parte de la lista de convocados confeccionada por el seleccionador David Gordo para la próxima concentración de la selección española sub 14. El combinado nacional se medirá a Catar sub 15 y a Irlanda del Norte sub 14 en el Albir Garden los próximos días 6 y 8 de mayo, respectivamente.

Tiago Polo forma parte de la plantilla del Infantil A del Betis, aunque participa también asiduamente con el Cadete B. El club verdiblanco tuvo que revisar su contrato debido al interés de grandes clubes sobre el chico.El FC Barcelona intentó reclutarlo para La Masía, sin ir más lejos. El caso de Tiago Polo, por tanto, ejemplifica la nueva política del Betis con sus jóvenes que despuntan, a los que intenta mantener a toda costa mejorando sus condiciones como una buena inversión de futuro y para espantar de paso a los gigantes del fútbol español y europeo.

Miguel Calzado, director de fútbol formativo verdiblanco, explicó no hace mucho que el club había logrado reducir de manera notable la fuga de talentos. Tiago Polo sigue creciendo con el Betis, quizá viendo ahora que en un futuro cercano puede seguir el camino de un símbolo ya para el primer equipo y LaLiga EA Sports como Jesús Rodríguez.